Días de Soltar | Entre marcha y fotos, una fábrica

La marcha del fin de semana pasado vs. el Plan B asoma lo perdida que está la oposición en la batalla política. Esa marcha fue una muestra de rechazo social al proyecto político de López Obrador, y todas las fotos, videos o declaraciones de actores políticos vinculados a los partidos de oposición en la marcha desvirtuaban completamente el propósito de ella y solo los mostró ansiosos por sacar ventaja de la situación. Al menos los paleros de Andrés quedan bien con el cuándo marchan, los del fin pasado ¿con quién? El rechazo al proyecto de la cuatroté no quiere decir aceptación a su proyecto.

Tratar de ganarle a AMLO en su propio juego es una estrategia muy arriesgada. Andrés Manuel lleva haciendo este tipo de muestras públicas de músculo político desde hace más de quince años. En el mejor de los casos están en el ring evitando ser noqueados, pero la realidad es que deberían estar repensando el proyecto opositor. Mientras no ofrezcan algo diferente a lo que llevo a treinta millones a votar por AMLO, la gente seguirá evitando saludarlos en público, mucho menos arroparlos en una marcha. Reaccionando se les fue el sexenio.

¿Es la planta de Tesla en Nuevo León un ejemplo de política diferente? No lo creo. Es una reacción diferente, más pasiva y con beneficios políticos a corto plazo. Hay veces que el mérito es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y creo que este es uno de esos casos. Tesla escogió poner su planta en Nuevo León. El mérito del gobierno de Nuevo León que supo cuidar el proyecto, inclusive de las garras de AMLO que de todas maneras cortó un pedazo del pastel.

Sin duda la planta de Tesla va a traer un flujo económico enorme que cruzará del gabacho a Nuevo León. Mi preocupación es que, así como cruzó la frontera hacia el sur, los dólares van a dar vuelta en “U” en Santa Catarina y se van a regresar a Estados Unidos. ¿Cuánto dinero que genere la planta se va a quedar en México? ¿Qué externalidades regionales causará ¿Cuántos trabajadores y con qué sueldos va a contribuir Tesla a la economía mexicana? Si el vecino te pide permiso para usar tu cocina, espero le cobres buena renta, porque la cena se la va a llevar él de regreso a su casa y te va a dejar los platos sucios.

El Nearshoring es un fenómeno económico que emociona y yo me cuento dentro de los emocionados. Pinta a ser el nuevo boom económico del que nos colguemos en los años venideros. Ojalá encontráramos una manera de aprovecharlo aquí en Morelos. Juan Ángel Flores Bustamante coqueteó con la idea de que si la planta de Tesla no se hacía en Nuevo León que se hiciera en Morelos. Pero si algo nos han enseñado los últimos treinta años de economía de libre mercado es que la mano invisible de Adam Smith choca el puño con algunos suertudos dueños de fábricas, pero es una realidad que a la mayor parte de la población también le choca el puño, pero en la entrepierna y por sorpresa. CIVAC es el ejemplo local. Hay negocios muy lucrativos en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca. Pero los importantes son trasnacionales, como UNILEVER, donde el lucro hincha carteras en Inglaterra, no en México, mientras tanto la zona de Tejalpa y sus alrededores ha visto su territorio degradarse ambientalmente, hacinarse y lograr un mediocre crecimiento económico en la periferia de la zona industrial. ¿Para quién fue el desarrollo?

No solo hay que hacer, sino que hay que saber hacer. Y saber hacer hoy pasa por considerar el cumulo de información que la experiencia del pasado ha dejado, tanto en materia política como económica, para construir mejores alternativas de futuro. Vamos a marchar, pero propongamos la agenda. Traigamos inversión, pero que se quede aquí.