Ahora que está de moda el rugido del León. Donde se aplica la Ley de la Selva, al que mejor le va es al León. Podríamos decir que ese es el modelo de organización del mundo animal. Lo que nos diferencia del resto de los animales es el uso de la razón.

Siendo razonables, que al León sea al único que le va tan bien no es lo ideal. En una sociedad moderna, con tanto progreso a nuestro alcance, deberíamos saber distribuir mejor las bondades del desarrollo. Pero si queremos organizar la competencia en función de quien ruge más fuerte, el León siempre va a ganar. Veremos en los próximos años si Milei además de rugir puede hacer algo por Argentina. Pero de entrada las jirafas, los changos y las cebras están muy escépticos al respecto. Estamos acostumbrados a valorar antes las fortalezas personales de los proyectos, antes que el proyecto en sí, y lo primero que deberíamos saber es que el proyecto se construye en comunidad y para la comunidad.

En general esa construcción en comunidad es lo que nos ha fallado. Las propuestas generalmente no incluyen a los más vulnerables. Hay pruebas de ello en todas partes, en los hospitales donde quienes más necesitan las medicinas son los últimos en tener acceso a ellas. En las casas de apoyo…. que no existen para minorías que las necesitan. En los asentamientos irregulares en las periferias de las ciudades, que de irregulares solo tienen el nombre. En fin, podríamos hacer libros y libros documentando casos.

El discurso político hoy está enmarcado (a propósito) en esos confines del León. Por eso Andrés Manuel ha tenido el éxito que ha tenido… porque es el único león que le habla a los que no son leones, prometiendo cuidarlos. Astuto león. La realidad es que en gran medida solo es una estrategia de marketing, pero con poquito que haga ya está ayudando más que los de antes. Por eso los apoyos a jóvenes y adultos mayores son tan efectivos en cuanto a clientelismo electoral. Son seis mil pesitos ahorita, que nadie más les va a ofrecer. No hay programa social que le gane a la inmediatez de dinero en caliente. Ayer una amiga me comentaba que una persona necesita al menos ocho mil pesos al mes para alimentarse en la CDMX. AMLO está dándole el 75% de lo que necesitan… gástenlo para lo que lo gasten.

La única manera de ganarle al rugido del León es organizando a todos los animales para que rujan al mismo tiempo, solo juntos podemos opacar al rey de la selva. Si nos agarra uno a uno, nos va a comer.

No estoy incitando a una revolución. Todo lo contrario, civilizadamente debemos asumir con responsabilidad la tarea de organizar nuestras tareas comunitarias. Desde los servicios públicos hasta las labores de seguridad y el fomento económico. Ahora, siempre hay animales que prefieren vivir evitando al León. ¿Qué le hacemos? Es una estrategia más individualista.