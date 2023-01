Asunto de percepción

Percepción, según dice la RAE, es una sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos. Es la acción o efecto de percibir. Percibir, lo define el mismo diccionario como, captar por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas. Cada uno percibe de acuerdo con su experiencia de vida, las personas que alimentan su corazón, los hechos que marcan sus memorias y los momentos que definen su camino.

En una ocasión fui invitado a comer en casa del señor Carlos, empresario que había pasado toda la vida trabajando con mucho esfuerzo para lograr éxito. El señor Carlos tiene una casa en la parte alta de la ciudad, encantadora, grande y con una vista impresionante. Es la joya de la corona de su patrimonio. Don Carlos también tiene cuatro hijas, a las que con mucho esfuerzo ha sacado adelante. Todas profesionistas, casadas y con hijos, se sostienen sobre los hombros de su padre, que a través de los últimos treinta años les ha ofrecido todas las oportunidades que pudieron pensar en base a al trabajo y sacrificio de su él. “Había días que me regresaba de la Ciudad de México por la carretera federal y con el coche en neutral, para no gastar en caseta o gasolina, porque había que llegar con pan, jamón y algo de queso para que las niñas llevaran sus sándwiches de lunch a la escuela la mañana siguiente.” recordaba orgulloso. “Para ellas la vida ha sido fácil, todo les ha caído como por arte de magia, sin ver que atrás de la cortina yo me partía el lomo para llegar a donde estoy hoy.” A él le costó años construir el patrimonio en el que hoy descansa.

Carlos en estos tiempos, ya no tiene que ir todos los días a la Ciudad de México o siquiera trabajar tanto para procurar. Sus negocios ya están establecidos. Mientras platicábamos, Carlos señalaba la impresionante vista hacia Cuernavaca y mencionaba una parte en particular que se veía en una periferia de la ciudad diciendo “Hace muchos años todo eso era verde, muy bonito, tristemente ahora está lleno de paracaidistas que contaminaron la zona y las autoridades los dejan. Estamos perdiendo la ciudad.” En el paisaje, entre la ciudad y las montañas, se alcanza a ver una franja de casas construidas unas sobre otras. Pareciera que se están ahogando y cada una trata de sacar la cabeza por encima de la de lado, sin darse cuenta de que por el otro lado hay una más alta que le tapa el sol. “Esa gente se está acabando el planeta, mira como tienen el bosque de ahí abajo”.

Esa es la percepción que tiene Carlos, de acuerdo con su experiencia, sobre esa franja de asentamiento irregular. Carlos y Jacinta, tienen una percepción diferente. La próxima semana, te platico de Jacinta.