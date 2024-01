Todos me conocen como la vida o simplemente vida; me pueden pronunciar de manera seca o no muy importante, cuando sí lo soy. Pocos, muy pocos me saben valorar, pero algunos sí y ellos que sí me valoran me han puesto ORO, porque me aman con todas sus letras y con toda su alma, ya que soy la vida que hace que vivan cada hora, cada minuto, cada segundo, la vida con la que lloran sus alegrías, sus tristezas, sus emociones; la vida que les da de comer, por la que duermen, por la que sueñan, con la que se enferman y se recuperan.

Por absolutamente todo lo que esta en mis manos de vida doy todo y, como ya lo dije, me gusta y me encanta que me valoren, soy oro y vida porque brillo con luz propia, camino los 365 días y más con cada uno de los seres humanos que hace y conforman la sociedad de todo el país y de todos los países, soy oro y vida, aire; soy oro y vida, nubes; soy oro y vida, las estrellas; soy oro y vida, el sol; soy oro y vida, el calor; soy oro y vida, la comida; soy oro y vida, techo. Aunque me nuble, aunque llueva, aunque haga frío, soy oro y vida, soy lo que hace el hogar y todo lo que lleva adentro en la sala, en el comedor, en la cocina y en las habitaciones. Soy oro y vida compuesta por un ser humano que vive conmigo y lleva el cromosoma del amor y que siempre me dice, GRACIAS VIDA POR SER ORO Y MUCHA VIDA, por las bendiciones que me das, donde solo quiero vivir haciendo la reflexión ante la sociedad, solo quiero seguir brillando cada minuto, cada segundo contigo, que vales oro, vida.