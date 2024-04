Tu conducta es parte de tu esencia

Sabemos que la conducta es el comportamiento de nuestra forma de ser como seres humanos; algunos lo sabemos otros no, o, como decimos, nos hacemos que no sabemos porque no nos conviene comportarnos como debe de ser.

Nuestra conducta, que es nuestro comportamiento, es la línea recta que hay que seguir porque es parte de nuestros valores y, muy, pero muy claro, es parte de nuestra esencia y estas son las palabras claves de nuestra conducta: buenos días, buenas tardes, buenas noches, compermiso, gracias, gracias y provecho, con su permiso, muy agradecido o agradecida, es un placer, gracias por la comida, qué bonito lugar, está delicioso, muy rico café, eres a todo dar, woooow, me sorprendiste, me encanta, la pasé súper contigo, me gustaría volver a salir contigo, que se repita el café, que bonita familia tienes, que educado eres.. Todo esto antes mencionado es parte de la conducta correcta de una esencia tan pura como los granos del café.

Nosotros los grandes seres humanos que conformamos la sociedad debemos ser así, auténticos conductualmente en nuestro comportamiento, para quienes no lo son, invítalo a que sea respetuoso y valore y se dé cuenta que tenemos algo muy valioso oculto que es nuestro comportamiento para con los demás; es demasiada la importancia que le debemos de dar a nuestro comportamiento, inyectemos a todos nuestra forma de ser, hagamos un cambio conductual que necesitamos y que favorezca a todos nosotros, la sociedad de toda la república mexicana, a todo nuestro México, caminemos cuando salgamos, saludando, expresando compermiso, agradeciendo todo esta en la base de la educación para la juventud de hoy que desafortunadamente cree que todo se merecen que tienen la razón para todo, que no son como necesitamos ser todos, a excepción de algunos niños y niñas, nos podemos sorprender, ya que ellos y algunos de ellos tienen un comportamiento mas limpio y sano que nadie, hagan y hagamos viral esta reflexión.