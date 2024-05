Cuando el ser humano se aleja de su entorno, familia, amigos y otros, casi siempre pensamos lo malo que puede estar pasando; la ausencia no es mala en sí, es una acción que nos ayuda a reflexionar, pensar mejor, poner en orden todo nuestro entorno y darle un sentido diferente a nuestra vida.

Algunas veces cuando pasa esto dejamos de lado a la tecnología, porque no queremos que nada nos distraiga necesitamos concentrarnos para acomodarlo todo y no solo en nuestra mente y en nuestro entorno, también en nuestros hogares; cambiar de lugar la cama, el sillón, la sala, la tv; tomar energía y reforzar nuestra autoestima y, en su momento, al regresar con nuestra familia, trabajo y la reconectividad con la tecnología la expresión va ser: wooow, eres otro, que bien te quedó, bajaste de peso, qué bien te ves, también existe la crítica, pero quien critica es porque también desea ese cambio o puede sentir envidia y, claro está, expresar: qué envidia me da y de la buena eh, hasta decir: hasta me asusté de no verte, pero me alegra verte y muy bien, siempre es bueno conocer esas acciones que son sentimientos que no están siempre presentes en nosotros los seres humanos.

Ser ausente y la ausencia nos ayuda en todos los sentidos, absolutamente en todos y éste es uno de los que se esconden y que sale y se manifiesta de ves en cuando, el punto reflexivo importante es ausentarnos para ser mejores, reciclar nuestra mente y poner un orden que nos ayude para ser mejores, nada puede ser mejor que la ausencia nos guie para reacomodar todo y en todos los sentidos.