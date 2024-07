La importancia de la diabetes en la sociedad

Estando tomando un diplomado de la psicología en la diabetes y los conocimientos adquiridos como estudiante en psicología es importante saber la importancia de este tema para brindar una atención adecuada al paciente con diabetes; una de las varias cosas que debemos hacer en las personas cuando se les declara la diabetes es el cambio de rutinas en la alimentación; es importante agregar y comer frutas y verduras combinadas en nuestra alimentación, así la educación en diabetes mejora la calidad de vida cuando logra un cambio conductual en el paciente y su familia.

Asimismo la educación en diabetes no es parte del tratamiento es el tratamiento, la educación es la palabra adecuada al manejo de educarnos con cada tema importante relacionado con lo que nos va ayudar y forma parte de nuestra vida, siendo una herramienta de suma importancia y reflexionar sobre lo que nos hace daño y lo que no, la diabetes no avisa, llega cuando menos nos lo esperamos es por ello la invitación a consumir lo mínimo de azúcar; esta enfermedad se puede declarar en niñas y niños, pero también en todos los niveles de desarrollo humano en su crecimiento y edades, también en los seres humanos con alguna condición o discapacidad, recomendando ampliamente para la sociedad el pan integral y alimentos naturales integrales eso ayuda bastante y son ricos, no dejando de comer frutas y verduras para vivir bajo una calidad de vida mejorada y vivir con diabetes con buena actitud y sonriéndole a la vida sin dejar que esta enfermedad nos venza.