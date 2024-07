Reflexión Una semana más de vida

Que rápido pasa el tiempo, podemos pensar, casi a mediados de julio ya falta poco y ¿Qué ha pasado? Nos preguntamos y pensamos, un día, dos días, una hora, mas de 10 horas, mas de 24 horas, lo que a pasado y hemos vivido es una semana mas de vida, si que rápido pasa una semana mas de vida. Una semana mas de trabajar, de estudiar, de hacer labores de casa y el tiempo no alcanza; una semana mas de hacer preparativos mentales, de llevar a cabo nuestros objetivos y de hacer nuestros sueños realidad; una semana mas de vivir, una semana mas de estar presentes y de disfrutar la vida. Sin embargo esa es la reflexión de Carlos Enrique De Saro Puebla ese joven que les comparte por medio de estas letras visibles que los invita y yo mismo me invito a que vuelva, vuelva y vuelva a pasar y a vivir una semana mas de vida que es lo que seguirá a pesar de que los niños salgan de vacaciones y decirse papas. Una semana mas de vida con mis hijos y así hasta que terminen sus vacaciones pero disfrutar con sus hijos esta reflexión cada semana. Una semana mas de vida, y para sus hijos una semana más de vacaciones o ya paso una semana mas de vida de mis vacaciones, ya paso una semana más de vida de disfrutar de las noticias que me tiene día con día el Sol de Cuernavaca, sin repelar, sin pensar en lo negativo, con una gran actitud y sonrisa a la vida expresar. Una semana mas de vida. Una semana mas donde me falto por hacer pero que lo hare la próxima semana. No podemos pedir mas ni ser mas exigentes, simplemente gracias por una semana mas de vida.