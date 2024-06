Reflexión por el Día del Escritor (13 de junio)

El ser humano nace con diferentes virtudes. Unos las desarrollan, otros no, quizá porque no saben cómo. Hay una virtud que todos tenemos cuando nacemos y vamos desarrollando con el crecimiento, que es el lenguaje. Algunos seres humanos el lenguaje lo desarrollan por una virtud muy especial: la escritura, la virtud de expresar lo que se siente de una forma y manera diferente, pero muy, y quizá demasiado, especial.

Esa virtud de escribir algunos seres humanos la toman como la profesión mas hermosa que existe, que es decir muchas pero muchas cosas en diferentes sentidos, escribiendo empezando por un artículo o un resumen y que esto se vuelve hasta escribir UN LIBRO, pero al no darnos cuenta se pueden volver dos, tres, cuatro, cinco o más libros, que muchos o varios nos volvemos escritores por amor, por pasión, por convicción.

Este pasado 13 de junio se conmemoró el DÍA DEL ESCRITOR y esta reflexión por esta fiesta de conmemoración se hacen presentes no algunos escritores, mas bien a los escritores que forman y han hecho historia como GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, OCTAVIO PAZ como poeta, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos Fuentes, así como Graciela Salas, escritora morelense, así como escritores motivacionales como Nick Vuijic y su servidor, Carlos Enrique De Saro Puebla, primer escritor mexicano con síndrome de Down. En mi caso llevo 9 libros escritos y publicados, escritor apasionado que valora la vida y le da más vida en mis libros diciéndole y expresándole a la gente lo que podemos llegar a hacer las personas con esta condición de vida, que es el SÍNDROME DE DOWN; somos escritores que queremos que la sociedad se instruya con nuestros libros tomándolos y leyéndonos para y por un país de LECTORES Instruidos.