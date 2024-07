Reflexión El Sol de Cuernavaca

Soy el sol que día a día estoy contigo, soy el sol que te da buenas y malas noticias, soy El Sol de Cuernavaca que te mantiene informado en todos los sentidos y en diferentes temas, sol El Sol de Cuernavaca que te habla y te mantiene al tanto de lo que sucede aquí en Cuernavaca, el que te dice si trabajan o no los diputados o el que tiene que contarte algún chisme informativo, el que también te habla y expresa sobre las actividades del gobernador del estado, de las problemáticas que soluciona o no soluciona, asimismo, de las actividades del presidente municipal y los trabajos que realiza o no, si pavimenta o no, si trae algún pleito con alguien o no, soy El Sol de Cuernavaca, ciudad de la eterna primavera o como me quieran llamar, simplemente soy el Sol que te dice todo sobre esta hermosa ciudad, porque a pesar de lo que pase, no pase o deba pasar, te mantenemos informados desde el 1978, desde ese año nos preocupamos por las noticias en Cuernavaca, el sol que redacta para ti, lector, que día a día lees las noticias de la mano con una taza de café o desayunando, te queremos decir que para seguirte informando hoy somos y formamos parte de la tecnología, nos gusta que nos leas y te mantengas informado donde estés.

El Sol de Cuernavaca, el sol que nunca te dejará de acompañar; me llena de orgullo y lo tomo como bendición hacer y escribir reflexión siendo el primer columnista de El Sol de Cuernavaca con síndrome de Down, porque todo es noticias en el SOL DE CUERNAVACA.