Voto significa confianza, voto es lo que queremos por nuestros estados y por nuestro país. El voto nos permite elegir a aquel ser humano que trabajará por nuestro país y por nuestros estados; somos seres humanos que amamos nuestras raíces y nos preocupamos por lo que sucede no solo en nuestro estado, sino en nuestra hermosa república mexicana; es por ello que al haber votado dimos nuestra confianza a quienes se preocupan adquiriendo un cargo público para mejorar, o por lo menos para tratar de mejorar, bajo un mismo voto de confianza.

Quienes también votamos, porque se nos explica y entendemos, somos los seres humanos con alguna condición o discapacidad; votamos por un estado y país inclusivo, donde se nos hagan valer nuestros derechos y nuestras obligaciones, porque el voto una reflexión de lo que queremos y no y lo que queremos es inclusión social, inclusión educativa e inclusión laboral para las personas con discapacidad; lo que ya no queremos son: asaltos, asesinatos, balaceras, que ya no nos roben lo que con trabajo y sacrificio nos compramos para vivir.

Hoy quiero que se lleven y promuevan esta reflexión: lo que queremos es paz con bandera blanca en todos los estados de la república mexicana, queremos tranquilidad, queremos vida social en la calles, queremos estar bien iluminados por las noches, queremos MILES DE MILLONES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA NUESTRA REPÚBLICA MEXICANA, queremos SEGURIDAD HACIENDO VALER A LOS POLICÍAS QUE DAN LA VIDA POR NOSOTROS, queremos drones volando, cuidándonos; queremos que ya no exista la pobreza y que todos tengan alimento en sus casas y con que llevarse un taco, queremos y necesitamos VIVIR saliendo y respirando el aire de la paz, el aire de la seguridad, el aire de la inclusión, el voto una reflexión de lo que queremos y no.