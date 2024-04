Lo que se debe escuchar

Todo ser humano que conforma la sociedad tiene varias cosas que destacar y reflexionar. Y esta reflexión a lo que nos debe invitar es a mejorar como seres humanos, que formamos esta sociedad porque realmente debemos hacer caso a lo que debemos de escuchar de otros y no repelar ni llevar la contraria.

Son esas palabras que debemos de escuchar, nuestra vitamina para ser mejores y esta parte en otras reflexiones lo he expresado porque es una verdad muy grande: el ser MEJORES no en el tenor de tener la razón y sentirse lo máximo, porque así no son las cosas, todo ser humano tiene una misión diferente en esta tierra y en esta vida, pero ¿qué es lo que se debe de escuchar? Mensajes y palabras llenos de valores, mensajes de emociones positivas y claro está: mensajes de sentimientos puros de los que son y nacen a flor de piel, porque lo que debemos escuchar es: mucha suerte para hoy, que tengas un maravilloso día, te aconsejo que esto te puede salir mejor asi, vete derecho no de vuelta, lávala así, no de la otra manera, pruébalo así y te puede gustar más, tómate bien tus medicinas… son mil y una cosas que debemos escuchar para ser mejores y sentirnos de maravilla.

Muchos decimos los psicólogos solo son para los locos y eso solo es un mal e incorrecto mito, los psicólogos son guiadores que nos dicen lo que debemos de escuchar no lo que el paciente quiere escuchar y que todos debemos ser así seamos o no psicólogos.