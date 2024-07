Jaime Juárez pide no 'satanizar' su amparo

Jaime Juárez López, titular de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), informó que se amparó ante las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por presunto manejo irregular de los recursos como parte de una estrategia jurídica. Sin embargo, aclaró que van a colaborar con las autoridades en la información que se requiera.

“Es una obligación de todo servidor público, de todo ente gubernamental, colaborar absolutamente con las autoridades que lleven a cabo cualquier diligencia relativa a la utilización de recursos públicos. En ese sentido, nosotros reconocemos el trabajo que realiza la Fiscalía Anticorrupción, como lo hizo en su momento el organismo fiscalizador del Congreso”.

Lo anterior, luego de que, tras las observaciones de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del ejercicio 2021-2022, se presentaron supuestas irregularidades que resultaron en tres denuncias ante dicha Fiscalía.

Juárez López se defendió y reiteró que no existió ninguna malversación de recursos y confía en que la autoridad también llegue a esa conclusión. Además, informó que una de las empresas supuestamente involucradas fue sancionada por usar documentos falsos, pero de parte suya están las cosas claras.

“Yo quiero decir a la población, como se ha venido diciendo que se ha puesto el énfasis en un posible manejo administrativo que pudiera haber representado alguna violación a las normas. Lo que hay que dejar claro y lo digo de frente a las cámaras es que no ha habido una malversación de recursos, no ha habido ninguna obra que no se lleve a cabo y que se esté cobrando. Se trata de una falta administrativa que le tocará en su momento a las instancias dirimir”.

Amparo no es sinónimo de culpabilidad

Finalmente, dijo que no debe “satanizarse” el hecho de que haya solicitado un amparo, pues aclaró que esto es parte de su defensa jurídica.

Tenemos que quitar el perjuicio que tiene este tipo de recursos. Yo diría que esto es una estrategia y también que es un paso ordinario. Nosotros tenemos en el equipo abogados de renombre en el estado de Morelos, quienes se ofrecieron a apoyarnos en estos trabajos.

De acuerdo con información de la Fiscalía Anticorrupción, se podrían fincar los delitos de ejercicio abusivo, incumplimiento de las funciones públicas, ejercicio ilícito, peculado y falsificación de documentos.