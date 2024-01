Hoy quiero un país mejor, pero para ello necesito hacer no una, sino muchas, pero muchas cosas si quiero un país mejor; creo tener tiempo, si no, me lo haré, ya que no aguanto más ver a mi país como está y todo lo que está pasando y creo saber cómo empezar: cuando salga de mi casa no voy a usar ningún medio de transporte, voy a caminar dando y diciendo a cada persona “buenos días”, “buenas tardes” y por qué no, “buenas noches”. Voy a regalar sonrisas al por mayor, millones de sonrisas; voy a platicar con todos y no solo platicar, los voy a invitar a tomar un café, un vaso de agua, regalarles comida a los que necesiten, así como ropa; dibujarles sonrisas dándoles lo que les haga falta, en mi trabajo haré lo mismo... ¿por qué no?

Lo voy hacer con todo mi corazón, me subiré al transporte público y haré lo mismo: regalar sonrisas, platicar y hasta, se me ocurre, cuando pueda, regalar café o té a los choferes del transporte público; claro, esto pagando aparte mi pasaje, porque quiero un país mejor, y sin que se me olvide, me involucraré con los seres humanos con una capacidad diferente, tendré amigos con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, con sindrome de Down, con autismo y con parálisis cerebral, y con ellos voy hacer lo mismo y mantendré mi misma actitud.

Se me olvidaba, voy a hacer lo mismo con mis vecinos, yendo al súper, yendo a hacer mis pagos, haré fiestas y convivios con todos y esto POR UN PAÍS MEJOR Y CLARO ESTÁ, POR UN ESTADO MEJOR, QUE ES DONDE VIVO, pero creo importante llevar esto acabo con todos, sin dejar a nadie, con los servidores públicos, y claro, con profesionistas, pero también con todos, pero con todos los niños, VOY A SONREIR CON TODOS, VOY A REIR CON TODOS Y LES PONDRÉ EL EJEMPLO DE CÓMO HACER UN PAIS MEJOR, para que también ellos lo hagan.