La ayuda se ofrece y también se pide, y este factor es parte del crecimiento humano de la sociedad, porque, como dice uno de los grandes dichos: "ayúdate que no te ayudaré"; la ayuda hoy en día es parte importante de la autoestima del ser humano, saber ayudar y ofrecer la ayuda es crecer más como seres humanos que somos, porque toda, absolutamente toda la sociedad del mundo entero necesita ayuda en todos los sentidos y los que ofrecemos una ayuda es porque, al ser todos seres humanos, necesitamos la ayuda de todos, es parte de hacer una diferencia importante y relevante para crecer de manera humanista, siendo que todos nacemos y tenemos esencia propia; es respetarla siendo humildes, nadie es más ni menos por el simple hecho de ser seres humanos, un ser humano que camina por la calle puede ayudar a otro ser humano aunque sea servidor público y este que requiere ayuda puede ser: doctor, abogado, licenciado, dentista, arquitecto, policía, diputado, senador, al ser humano no lo hace un cargo, lo hace su esencia e inteligencia, pero también el saber ayudar ofreciendo una ayuda con buen carácter y buen modo, ya que quienes requieren de nuestra ayuda hoy en día son los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes veamos que tienen una dificultad y expreso esta reflexión compartiendo en la misma línea que con la esencia de la condición de vida que es el síndrome de Down quien les escribe esta reflexión con esta condición les expresa el gusto y el placer de ayudar a los demás quien solo espero una sonrisa o un gracias por ayudarme, la importancia de ayudar a la sociedad marca hacer una gran diferencia con respeto, amabilidad y autenticidad.