El sabor del premio

Todo en esta hermosa vida cuesta, y no cuesta en modo y manera monetario, económico; cuesta trabajo ganar, y como dice por ahí un dicho: todo en esta vida se gana, se gana con esfuerzo y dedicación, pero sobre todo, perseverancia, y el sabor de ganar un premio por lo que se ama hacer es lo mas hermoso que nos puede pasar, y recibir ese premio por ser el mejor contador, licenciado, doctor, dentista, ingeniero, maestro, escritor o alguna de tantas y muchas profesiones que existen es porque se ama esa carrera y profesión, por lo que se estudia más y más para ser el mejor y ser ejemplo para muchos seres humanos que necesitan motivación para seguir realizándose por lo que se ama hacer.

Ese reconocimiento o premio es el resultado de una lucha constante y por lo que hasta nos desvelamos y no dormimos bien, pero con el tiempo tenemos el mejor de los sueños y descansamos con una gran y la mejor sonrisa por el hecho de lograr eso que amamos simplemente.

Comparto un ejemplo: soy un simple ser humano mortal, con una simple condición de vida, que mi objetivo es demostrarle a la sociedad de lo que podemos llegar a hacer las personas con sindrome de Down y otras discapacidades; mis profesiones que amo son el ser: maestro de vida, conferencista y escritor y he recibido diferentes premios y distinciones, como el haber sido embestido con el doctorado honoris causa, condecorado con la medalla honoris causa, el galardón premio Sofia, el galardón premio nacional ser, el premio iberoamericano de literatura y otros, y que estos me motivan más para hacer eso que amo hacer y esos reconocimientos son para la sociedad mientras yo sigo caminando con los pies bien firmes y puestos en la tierra por lo que es sabor del premio es el sabor de la perseverancia.