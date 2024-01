Revés para María Luisa: Magistrados niegan reconocimiento de inocencia

Los magistrados de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declararon como infundada la petición de reconocimiento de inocencia y anulación de la sentencia por el delito de secuestro que solicitó María Luisa Villanueva Márquez, quien estuvo presa durante 25 años.

“Me parece que no estamos ante unos magistrados conocedores del derecho. Han de ser abogados, pero realmente magistrado, estoy dudando que lo sean”, externó María Luisa a medios de comunicación a su salida de la audiencia celebrada el jueves 18 de enero.

Villanueva Márquez mencionó que el argumento de los integrantes de dicha sala, los magistrados Arturo Loza Flores, Bertha Rendón y Juan Gabriel Vargas Téllez, es que requerían el testimonio de la víctima de la privación ilegal de su libertad.

"Es lamentable la justicia en Morelos. La parte de los magistrados hoy no haya resuelto favorablemente porque no tengo la declaración de (víctima). Si yo hubiera podido presentar la declaración, tengan por seguro que no hubiera presentado ninguna de las otras pruebas que presenté y no me hubiera tenido que desgastar tanto y revivir todo lo que viví”, agregó.

María Luisa insiste en que sufrió tortura

Una de las pruebas, manifestó María Luisa, fue el dictamen Médico Psicológico conocido como Protocolo de Estambul, que confirmó que fue víctima de tortura tras su detención en 1998.

Dijo que esta prueba fue aceptada, pero sin la declaración de la víctima, los magistrados tomaron la decisión de desechar su petición para reconocer su inocencia, pues reiteró que fue víctima de una fabricación de delitos por parte de la entonces Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General del Estado (PGE), hoy Fiscalía.

“En el Protocolo de Estambul que está acreditada la tortura fue en lo único que dijeron que, si estaba fundado, y si este se encuentra acreditado, el resto de las pruebas vienen siendo falacias, toda la fabricación de la autoridad. Al torturarme, no tiene sustento jurídico”, externó.

Villanueva Márquez adelantó que presentará un recurso de amparo en contra de la determinación de los magistrados del Poder Judicial, quienes realizaron el procedimiento luego de 4 meses.