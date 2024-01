María Luisa se dice dispuesta a regresar a prisión

María Luisa, acusada de secuestro hace 25 años, señaló estar dispuesta a reingresar a prisión sin necesidad de ser violentada ni maltratada, luego de que el pasado 13 de diciembre la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinara invalidar la libertad que le fue dictada hace casi un año.

Será el próximo lunes cuando acuda al TSJ a demandar el reconocimiento de su inocencia y el 18 de enero será su audiencia.

Señaló que el 2 de febrero de 2023 fue puesta en libertad y es lamentable que la justicia en Morelos esté en decadencia, con corrupción y omisión por parte de la Fiscalía General del Estado y del TSJ.

Afirmó que pasó 25 años en prisión de manera injusta por un delito fabricado, por lo que exige justicia y el reconocimiento de su inocencia.

"A un año no han podido judicializar, no han llevado ante un juez a las personas que me torturaron, ya teniendo acreditada la tortura; saben dónde están, cómo se llaman, los tienen ubicados y aún no los han presentado ante un juez", expresó.

Ante la inconformidad de la Fiscalía General del Estado, la Tercera Sala del TSJ, integrada por los magistrados Martha Sánchez Osorio, Emilio Elizalde y Rafael Brito, determinó invalidar el procedimiento de libertad concedida a María Luisa Villanueva. Por lo que el 13 de diciembre de 2023, dos días antes de salir de vacaciones, dicha Sala invalidó su libertad.

María Luisa dijo que mantiene la exigencia de que se reconozca su inocencia. Ella fue condenada a 30 años de cárcel, de los cuales pasó 25 años y un mes en el Penal de Atlacholoaya.