Fiscalía solicita aprehender a María Luisa Villanueva

La Fiscalía General del Estado (FGE) giró una orden de reaprehensión contra María Luisa Villanueva Márquez, quien fue acusada del delito de secuestro y liberada más de 25 años después por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Y es que el TSJ otorgó el beneficio de preliberación, pero no la declaró inocente de los cargos.

La propia María Luisa informó que su caso recayó en la Tercera Sala del TSJ, integrada por la magistrada Martha Sánchez Osorio, quien es cuñada del titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, y los magistrados Emilio Elizalde y Rafael Brito.

“Ahora la Fiscalía se inconformó porque me hayan dado mi libertad, dijo que todo estaba mal, entonces apeló y la Sala le ha dado la razón, por lo que la Fiscalía ordenó mi reaprehensión para revocar”, externó.

Señaló que la FGE argumentó que el juzgador no tenía la competencia para ordenar la salida de María Luisa del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, la cual ocurrió el pasado 2 de febrero del presente año.

Villanueva Márquez manifestó que existen otros intereses en torno a su caso para no hacerle justicia, ya que la FGE retrasó en diferentes ocasiones la audiencia para determinar su inocencia, y ahora busca reponer todo el proceso al cual estuvo sujeta.

“Frente a ese grotesco atentado a mi precaria libertad, considero inadmisible el juego perverso de los aparatos de justicia del Estado. Mientras hace 10 meses las autoridades judiciales ordenaron sacarme de forma violenta de la prisión argumentando políticas humanitarias y precariedad en mi salud, hoy en confabulación con la Fiscalía del Estado desconocen la orden de liberarme y dejan en manos de este organismo proceder en mi contra”, manifestó María Luisa.

Sin embargo, señaló que no tiene miedo de regresar a la cárcel, donde ya estuvo más de 25 años, pues lo que busca es demostrar que no fue responsable del delito de secuestro por el cual fue detenida en enero de 1988.

Asimismo, manifestó que inició una denuncia para que se investigara a los responsables de su detención, así como los actos de tortura de los que fue víctima y las pruebas fabricadas por el grupo antisecuestro de la entonces Procuraduría General del Estado (PGE).

“Ya desde antes había iniciado una denuncia para que la fiscalía investigara la fabricación de las pruebas y la tortura que me ocasionaron quienes me detuvieron. A 10 años de distancia, la Fiscalía a cargo del señor Carmona se ha resistido a hacer cumplir la ley y ha obstruido mi acceso a la justicia, encubriendo delitos cometidos en el pasado”, externó.

Por último, refirió que, a diferencia de Uriel Carmona, no accede al amparo para evitar su detención, pues manifestó que lo que busca es que se conozca la verdad en torno a su caso.

“Si eso hay que hacerlo, entonces regreso a prisión. Yo siempre dije que no quería salir de la prisión si no se me reconocía mi inocencia, entonces no voy a correr tras un amparo, porque entre el fiscal y yo hay mucha diferencia”, sentenció Villanueva Márquez.