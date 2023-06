Tania Valentina busca justicia para Luisa Villanueva

La diputada local, Tania Valentina Rodríguez Ruíz acudió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) junto con la ciudadana Luisa Villanueva para exigir el reconcomiendo de su inocencia, tras permanecer más de 20 años en prisión.

El 2 de febrero de este 2023, María Luisa Villanueva fue liberada sin reconocerse su inocencia, por lo que, solicitó el respaldo de la diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez.

La legisladora señaló que como el caso de María Luisa Villanueva existen muchos más, personas que injustamente pagan una condena siendo inocentes. Después de 25 años en la cárcel, solicitó una audiencia con magistrados para que conozcan su caso y reconozcan su inocencia.

María Luisa Villanueva agradeció el respaldo de la legisladora y solicitó a las autoridades revisen a detalle la investigación, ya que sostiene fue víctima de violencia, tortura y otras injusticias en el momento de su detención.

“Quiero darle las gracias a la diputada, que es una mujer muy humana porque he buscado apoyo en otras mujeres y no he podido encontrarlo, hoy con la diputada me he sentido arropada porque lucha por la justicia, lucha por las mujeres y le doy las gracias de que intervenga para que yo pueda exponer mi caso ante los magistrados de que se me fabricó el delito y que soy inocente; pido que se reconozca mi inocencia”, apuntó.

En 1998 elementos del grupo antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) la detuvieron fabricándole el delito de secuestro.

