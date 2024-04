Periodistas de Morelos exigen justicia tras homicidio del colega Roberto Figueroa

En respuesta al homicidio del comunicador Roberto Carlos Figueroa, periodistas en Morelos, liderados por Jaime Luis Brito, exigieron al gobierno estatal mayor prevención y seguridad, así como una investigación minuciosa por parte de la Fiscalía General del Estado.

“Sólo me gustaría recalcar que la inseguridad que se vive en el estado nos vulnera en todos los sentidos, y hoy me han arrebatado a mi esposo y a mis hijos le ha quitado a su padre. Ver a mis hijos llorar por su papá, saber de los terribles momentos que vivió mi esposo en sus últimas horas, han generado una impotencia indescriptible en mi ser. Hace falta un periodista, a mi me hace falta mi esposo y a mis hijos su padre”, fue el emotivo mensaje que dejó Esmeralda la esposa de Roberto y que fue replicado por el periodista Jaime Luis Brito.

Periodistas de Morelos exigen justicia por el asesinato del comunicador y productor Roberto Figueroa Castrejón, localizado sin vida el viernes 26 de abril en el municipio de Huitzilac



La mañana del sábado 27 de abril, a unas horas de confirmarse el lamentable deceso, reporteros de Morelos protestaron en el altar a víctimas de Palacio de Gobierno del centro histórico de Cuernavaca, dónde exigieron a los tres niveles de gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial, terminar con la inseguridad e impunidad que se vive en el estado.

En Morelos nadie está seguro

"No se calla la verdad matando periodistas”, “Ni uno más”, “Justicia para nuestro compañero”, “Basta de impunidad”, fueron algunos de los mensajes que portaron los integrantes de los medios de comunicación.

“Su crimen representa una muestra más de la terrible violencia que vive Morelos, entidad en la que nadie está seguro. También es una muestra de las condiciones que rondan la ingobernabilidad en un estado en el que ninguna autoridad asume su responsabilidad y en la que más bien, han hecho de la polarización el escudo para escabullirse”, expresó Jaime Luis.

Los periodistas exigieron, entre otras cosas, al Ejecutivo que asuma su responsabilidad y deje de aventar la culpa.



Claro que el Ejecutivo es responsable de la seguridad interna en el estado y no puede eludir el asunto culpando sólo a la fiscalía.

Asimismo, pidieron al Congreso garantizar la libertad de expresión. Pedro Tonantzin, colega de Figueroa, subrayó la necesidad de una investigación clara para determinar los motivos del asesinato y encontrar a los responsables.

“Necesitamos de forma urgente una investigación clara, para que podamos saber qué ocurrió en lo que sabemos hasta ahora fue un secuestro de nuestro compañero. Insistió está ligado, hasta el momento al desempeño de su labor, porque hace 24 horas él había anunciado que regresaría con su programa, un programa crítico, ácido, que quizá no le gusta a muchos, pero era su estilo y de eso se trata la libertad de expresión”, expresó.

¿Cómo fue el homicidio de Roberto Figueroa en Morelos?

De acuerdo con la primera versión, se estableció que el móvil de este homicidio se derivó de una secuestro luego de que Roberto dejó a sus hijos en la escuela. A pesar de que se habría pagado el monto total los delincuentes lo privaron de la vida.

El cuerpo del comunicador y productor morelense fue encontrado al lado de la carretera federal México-Cuernavaca.

José Montes, también periodista, fue quien informó inicialmente sobre el crimen.

Posteriormente, el Gobierno de Morelos confirmó el asesinato y emitió un comunicado condenando el crimen, además de solicitar a la Fiscalía General del Estado la pronta investigación para identificar y capturar a los culpables.

Asimismo, la Comisión de Atención a Víctimas del estado dijo que brindará apoyo a los familiares de Roberto.

Roberto era el titular del medio digital “Acá en el Show” y manejaba un estilo ácido para dar a conocer las noticias del estado de Morelos.

Reacciones ante el crimen del comunicador

Jessica Ortega, candidata a la gubernatura de Morelos, envió condolencias a la familia del periodista morelense; reconoció que era su amigo y que uno de los actos últimos en los que lo vio fue la pasada visita del candidato a la presidencia Álvarez Máynez en la UAEM.

Jessica Ortega, candidata a la gubernatura de Morelos, envió condolencias a la familia del periodista morelense Roberto Carlos Figueroa Castrejón, asesinado el viernes 26 de abril



La candidata a la gubernatura de Morelos por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Margarita González Saravia, condenó el asesinato del comunicador Roberto Carlos Figueroa, y exigió una investigación exhaustiva de este lamentable hecho para atrapar a los responsables y que no quede impune como muchos otros casos más.

“Es una desgracia, una situación muy lamentable. No deseamos la violencia contra nadie, contra ningún ciudadano, tampoco contra ningún reportero, específicamente. Se suma uno más a la cantidad de problemas que hemos sufrido al respecto”.



Señaló que, ahora el tema le compete a la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual consideró que debe agotar todos los recursos para esclarecer este hecho que atenta contra el gremio periodístico.



“Pedimos a la Fiscalía que investigue el hecho de manera contundente, creo que hubo llamadas telefónicas y deben de investigar quién las realizó. Ellos tienen su método de investigación, que lo hagan y que le den una respuesta a la familia y por supuesto a la ciudadanía morelense”.

Lamento profundamente el hallazgo sin vida del periodista Roberto Carlos Figueroa y condeno enérgicamente su cobarde asesinato. Exijo a las autoridades correspondientes a esclarecer este caso en estricto sentido de la ley.



De la misma forma que Lucía Meza, también candidata a la gubernatura, se pronunció tras darse a conocer lo ocurrido.

Ataques previos contra comunicadores

Este es el segundo hecho de inseguridad que viven los periodistas de Morelos este 2024, pues en febrero el chófer y hermano de Andrés Salas, titular de “Noticias de Cuautla”, fueron víctimas de un ataque armado en dicho municipio. El primero perdió la vida y el familiar del comunicador resultó herido.



En septiembre del año 2021, Manuel Reyes, titular de “Agencia PM Noticias” fue privado de la vida cuando se encontraba en la colonia Patios de la Estación de Cuernavaca. Ambos casos están en la impunidad.