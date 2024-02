Fue un ataque directo; buscaban matarme: Andrés Salas, periodista

“Desafortunadamente intentan callar a la prensa para evitar que se siga difundiendo lo que ocurre en esta ciudad (Cuautla, Morelos) y en la región oriente del estado. Hay una situación de violencia impresionante que yo daba cuenta día con día, madrugada tras madrugada, a todas horas y hoy definitivamente he decidido abandonar mi empleo. Tengo que hacer algo porque tengo que salvar mi vida”, dice Andrés Salas, periodista de Cuautla que la noche del lunes 12 de febrero sufrió un atentado en el que su chofer perdió la vida y su hermano resultó herido de gravedad.

Durante más de 15 años, Andrés Salas ha trabajado para diversos medios de comunicación; los últimos siete estuvo en el portal Noticias de Cuautla, donde la mayor parte de la cobertura que realizaba era nota roja y temas de seguridad.

En entrevista para El Sol de Cuautla, el comunicador asegura que el incidente se trató de un ataque directo; sin embargo, descartó que previo a los hechos recibiera alguna amenaza.

Yo no tenía amenazas, no había sido amenazado. Desconozco el móvil; sin embargo, me atacaron. Buscaban matarme.

El periodista habría sufrido ya una agresión hace seis meses, cuando acudió a la Fiscalía Anticorrupción a cubrir una nota donde el alcalde Rodrigo Arredondo se pondría a disposición de las autoridades para ser investigado. Ahí, agentes de la Fiscalía Anticorrupción lo agredieron a empujones e insultos, por lo que solicitó medidas de protección y le proporcionaron un botón de pánico que, dice, en esta ocasión no funcionó.

“Yo ya tenía un mecanismo aplicado, pero no sirvió. Tenía el botón de pánico, que es como hacer una llamada al 911. Aprietas el botón, te marcan, te piden datos, te preguntan cómo estás y te piden una clave que tenemos, pero no sirvió. Es más rápido llamar al 911. Ahorita estoy resguardado con seguridad, pero tengo miedo”.

La situación que vivió, dice, provocó que el medio de comunicación que dirige deje de manejar nota roja a fin de salvaguardar su seguridad y la del personal que labora con él.

Asegura que el ataque fue directo a su persona; sin embargo, los sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta no se percataron que él no iba en el vehículo, por lo que ahora teme por su vida.

Tras los hechos se han comunicado con el periodista el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, así como autoridades municipales; además ha mantenido comunicación con integrantes del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos.

Me siento muy triste, impotente. Es una tristeza impresionante, porque lo que hacemos nos apasiona, nos gusta, lo amamos.

Por el momento el comunicador cuenta con protección por parte de la Policía Municipal y la Comisión Estatal de Seguridad del estado, Este martes recibió la visita de integrantes del Mecanismo de Protección a Periodistas para establecer los protocolos que se seguirán para mantenerlo bajo resguardo y salvaguardar su integridad. Autoridades de la Fiscalía Regional Oriente han iniciado ya con las indagatorias por la agresión.

De enero a noviembre de 2023 el delito de homicidio doloso en Cuautla registró un incremento de 103 por ciento, al registrar 171 asesinatos mientras que en el mismo periodo de 2022 se reportaron 84 homicidios dolosos.

Tenemos que trabajar mucho: alcalde



El alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo, dijo estar en contra de los hechos ocurridos en contra del periodista, su hermano y su colaborador. Reconoció que hace falta trabajar mucho en materia de seguridad en el municipio.

Destacó que tal como lo ha dicho el propio comunicador esta agresión fue directa en su contra, pero los atacantes no sabían que él no viajaba en dicho vehículo.

Ante esta situación dijo que el municipio continuará trabajando en el tema de seguridad y fomentando en la población que denuncien para lograr la captura de quienes cometen algún delito

Amenazas hacia otros comunicadores

A finales de enero Alexander Pisa Metcalfe, coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado, presentó ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) una denuncia por los delitos de extorsión y amenazas.

La acusación fue realizada de manera formal ante el Ministerio Público en contra del denunciado, quien presuntamente lo amenazó por medio de las redes sociales denominadas “X” y “WhatsApp”.

Asimismo, el 25 de enero, el director del medio de comunicación Círculo de Poder, Rolando Lara, también presentó una denuncia por presuntas amenazas a consecuencia de su labor periodística ante la Fiscalía de Morelos.

