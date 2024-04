Diálogos Ciudadanos convoca a candidatas a foro con empresarios

Las candidatas a la gubernatura del estado de Morelos, Lucía Meza, Jessica Ortega y Margarita González Saravia, participaron este viernes en el foro Diálogos Ciudadanos, organizado por la Conferencia Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Morelos.

Saúl Medina Villagómez, presidente de la Coparmex Morelos señaló la importancia de este tipo de foros que permiten a las y los candidatos tengan un mayor acercamiento con el sector productivo y la ciudadanía.

En su discurso de bienvenida, destacó que Morelos será gobernado por una mujer por primera vez en la historia; “esto demuestra que vamos en el camino correcto de la democracia, la cual hay que defender”.

Dijo que es muy importante escuchar los planteamientos, proyectos y los planes de cada una de las candidatas para tener un juicio correcto de los proyectos que pueden ser o no productivos, factibles y, sobre todo, que se consoliden.

En mí encontrarán una gobernadora aliada: Lucy Meza

La primera candidata en participar fue Lucy Meza, abanderada de la coalición Dignidad y seguridad por Morelos vamos todos, quien se comprometió a sacar al estado del abandono en que se encuentra.

Dijo que trabajará en un esquema en el que la inversión pública no salga de Morelos, sino que se quede con los empresarios locales, con quienes buscará trabajar de la mano.

Tenemos los recursos naturales, la gente trabajadora, una ubicación geográfica privilegiada. Lo único que nos detienen es la incapacidad del gobierno, la corrupción y la inseguridad.

Señaló que sus prioridades serán la generación de empleo y atender la inseguridad.

Insistió en la desaparición de la Comisión Estatal de Seguridad para la creación de la Secretaría de Seguridad Humana, además de implementar el programa Senderos seguros, que constará de luminarias con celdas solares en todas las comunidades del estado con mayor incidencia delictiva.

“Tengan la tranquilidad y la certeza de que en mí encontrarán una gobernadora aliada, que luchará todos los días para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas y todos en Morelos”.

Seguridad y Salud, prioridad de Jessica Ortega

La segunda en participar en el foro fue la candidata de la coalición Movimiento Progresa, Jessica Ortega, quien lamentó que el estado sea el primer lugar en feminicidios. Dijo que su plan de gobierno contempla mejorar la calidad de vida y de trabajo de los elementos policiacos, atender la salud mental e implementar la Alerta de Violencia de Género en todos los municipios del estado.

Quiero un Morelos seguro sí o sí, donde los salarios y las condiciones laborales de los policías sean absolutamente una garantía para ellos. En Morelos no tienen condiciones dignas ni ellos ni sus familias.

Asimismo, dijo que quiere que las mujeres se sientan libres y seguras en el estado. “Morelos hoy es un lugar inseguro para las mujeres”, dijo, al destacar que la entidad ocupa el primer lugar en feminicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

Asimismo, dijo que la salud mental será tema prioritario durante su gobierno.

Importante, atacar la inseguridad: Margarita González Saravia

Durante su participación, Margarita González Saravia, candidata de la coalición Sigamos haciendo historia, dijo que la reactivación económica de Morelos va de la mano con la seguridad, por lo que dijo que su gobierno implementará estrategias para frenar la situación adversa por la que atraviesa Morelos, incluidas las extorsiones y los hechos de violencia que afectan a los comercios y al turismo.

Al hacer uso de la palabra, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Antonio Sánchez Purón, señaló que el principal reclamo del sector es atender el tema de inseguridad.

“Sin seguridad no hay vida, no hay negocios, no hay inversiones, creo que es el paso fundamental y sobre todo el punto a esclarecer de cómo le van hacer para que salgamos de esta situación tan alarmante que está viviendo el estado de Morelos”.

Indicó que los principales temas que afectan al sector empresarial son: robo a negocio, robo de vehículos, personal sufre de robos en el trayecto a los negocios y extorsiones.

Con información de Jessica Arellano y Enrique Domínguez