Apagones afectan a colonias completas en Cuernavaca

Residentes de Cuernavaca enfrentan un día lleno de apagones, incertidumbre y molestia debido a una serie de apagones que han afectado a varias colonias de la ciudad.

Desde las primeras horas de la mañana hasta entrada la noche, los cortes en el suministro eléctrico han sido una constante, dejando a vecinos y comerciantes en busca de respuestas.

Alrededor de las 7:00 a.m., habitantes de la colonia Las Palmas y el centro de Cuernavaca se vieron sorprendidos por la repentina falta de energía.

A medida que avanzaba el día, otros barrios como Centro, Chipitlán, Jiquilpan, Tlaltenango, Tetela, el Miraval, entre otras, también reportaron interrupciones en el servicio, causando inconvenientes y preocupación entre los ciudadanos.

Reportan que se fue la luz en varios puntos del centro de Cuernavaca, donde se observa a trabajadores de CFE laborando en la zona



A pesar de los múltiples reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la presencia de cuadrillas trabajando cerca del mercado Adolfo López Mateos, la comunidad sigue sin tener claridad sobre la causa de estos apagones.

En la tarde, algunos residentes señalaron que se habían escuchado algunas explosiones en transformadores de la zona.

Ante la falta de claridad, y de energía eléctrica, los usuarios han recurrido a las redes sociales para buscar y compartir información.





Un usuario expresó en X, antes Twitter: "¿Podrían informar el estado en el que se encuentran los transformadores en #Cuernavaca? Estamos presentando fallas en todo #Cuernavaca".

A pesar de que se ha buscado información con la CFE tampoco hemos tenido una contestación sobre la causa de estas fallas en el suministro.