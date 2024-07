López Obrador visita Morelos durante su última gira por el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que como parte de su última gira por el país como titular del Ejecutivo Federal visitará Morelos el fin próximo fin de semana del 27 y 28 de julio.

La noticia la difundió en la conferencia “Mañanera” en donde también estará en el estado de Guerrero, con lo cual únicamente le faltará una docena de entidades por visitar como parte de dicha gira que espera concluir en agosto.

“El fin de semana vamos a ir a Morelos y Guerrero, ya nos faltan si como 12 (estados). Creo que vamos a terminar en el mes de agosto, terminados ya con las 32 entidades federativas”, expresó durante su conferencia de prensa.

Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, realizará su última visita a Morelos, así lo dio a conocer durante la conferencia de la “Mañanera” de este martes



La última visita al estado de Morelos, por parte de AMLO, se realizó a finales del mes de mayo del 2024 cuando estuvo presente en la 24/va Zona Militar al norte de Cuernavaca para revisar los avances del programa IMSS–Bienestar.

El pasado 12 de julio, también en su conferencia informó que antes de terminar su mandato se concluiría con la obra de remodelación de “La Pera” en la autopista México-Cuernavaca y que vendría a inaugurarla.

“Antes de irme vamos a inaugurar la gasa de La Pera para Tepoztlán y Cuautla. Ese es un compromiso que tenemos y eso va ayudar mucho... Yo creo que en un mes o un mes y medio terminan, además de que ha habido problemas porque si se afecta el tráfico, pero es una obra importante, como lo fue la ampliación de “La Pera”- Cuautla”, informó aquella vez.

También, en esa oportunidad, hizo referencia que está pendiente el complejo habitacional en los límites de Temixco–Cuernavaca para hacer funcional el llamado Puente Sin Fin”



“Se habló con Banorte, debo decir que se han portado bien y espero que lo sigan haciendo, el director de Banorte Carlos Hank está ayudando y para que no vayan a decir, ahora que no voy a escuchar nada, pero, de todas formas. Que este tema no me lo vayan a endosar”, agregó.