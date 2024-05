Ortiz Guarneros hizo declaraciones que no le corresponden: Obispo

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, “ha hecho declaraciones que no le corresponden”, dijo Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca.

El obispo de la Diócesis de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) encabezó la firma del Compromiso por la Paz con las tres candidatas a la gubernatura del estado.

Al concluir el evento, Monseñor fue cuestionado sobre el estado de salud del Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza; dijo que aún no se encuentra bien y que permanece en recuperación bajo el cuidado de su familia.

“Monseñor Salvador Rangel no está bien. Está todavía bajo los efectos de tremendas drogas que le inyectaron, no puede hablar bien. Yo he hablado por teléfono con él. No puede articular bien las palabras”.

Dijo que confía en la versión de la fiscalía morelense, de que el caso se trató de un secuestro exprés. “De alguna manera tenemos que confiar en las instituciones y en lo que deben de hacer”.

Asimismo, sobre las versiones del obispo de Chilpancingo, Jesús González Hernández, sobre que presuntamente Rangel Mendoza había sido torturado, Castro Castro dijo que apenas se comunicaría con su homólogo para tratar el tema.

Reiteró que el jerarca católico aún no está en condiciones de declarar. “No puede declarar; estamos esperando eso precisamente, que haga su declaración”.