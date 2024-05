Lucía Meza: Viene una 'avalancha' de cambios para Morelos

La candidata a la gubernatura de Morelos por la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos", Lucía Meza tuvo una reunión con gremios productivos del estado, donde aseguró que viene una "avalancha" de cambios en lo operativo.

Lucy Meza se comprometió a impulsar un gobierno digital en el que los trámites ante la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) de Morelos sean sencillos y ágiles para todos, y con esto acabar la corrupción.

En reuniones con gremios productivos del estado, de entre los que destacó el del transporte de la zona oriente, Lucy Meza celebró que el pueblo ya despertó y saldrá a votar este 2 de junio para acabar con el mal gobierno.

En atención al compromiso social con ellos, la candidata se mostró firme con la idea de llevar a Morelos por el rumbo que necesita. De este modo, Lucy Meza se comprometió a entregar a los transportistas los títulos de concesión, porque ya les pertenecen y requieren tener certeza sobre estos.

Al evento asistieron presidentes y líderes de las rutas del transporte público de la región, como Mauro Rivera, Gregorio Anaya, Araceli Romero, Juan Ponce, Alejandro Palma, Adalid Solorio, Germán Rojas y Noé Sandoval, quienes recibieron y arroparon a la candidata del cambio.

Lucy Meza compartió con los cientos de asistentes que "es lamentable que quien aspira a gobernar un estado, no pueda cumplir con su responsabilidad y no sea capaz de dar la cara. Eso dice mucho de ella y de a quién sirve. Morelos no necesita una gobernadora que sólo esté dispuesta a contestar las preguntas que le gustan, que huya cuando se le cuestiona y que desprecie a la ciudadanía".

Al inicio del evento, Lucy Meza pidió un minuto de silencio por la muerte del líder transportista de la Ruta 6 de Tetelcingo, José Bobadilla, ocurrida tras sufrir un atentado. En este sentido, recordó que Morelos no aguantará seis años más de continuidad de este panorama de violencia y abandono gubernamental.