Madre lleva tres años en la búsqueda de su hijo desaparecido en Morelos

Cynthia Adán Martínez Cabrera vive en la incertidumbre desde el 25 de septiembre de 2021, cuando su hijo, Maximiliano Trujillo Martínez, desapareció.

A decir de ella, a pesar de sus esfuerzos, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) dejó de atender su caso y, a pesar de que ha denunciado, sus intentos de comunicación con las autoridades son infructuosos y la investigación no avanza.

"Yo levanto la voz sola porque las autoridades no lo hacen, ellos tienen mi denuncia pero desde febrero de este año, pero la del Ministerio Público ya no me responde, ya no creo en ellos".

Seguridad Familias de víctimas lamentan el cierre de Centro de Identificación Humana

Las autoridades inicialmente consideraron la desaparición de Maximiliano como un secuestro, ya que la familia recibió una demanda de rescate poco después de su desaparición, pero aunque reunieron el dinero y lo entregaron, no volvieron a tener noticias de los secuestradores ni de Maximiliano.

Cynthia dijo que encontró apoyo en colectivos de búsqueda y la iglesia, y es por ello que participa en actividades como la décima Caminata por la Paz en Morelos, buscando visibilizar su caso y encontrar respuestas.

¿En qué contexto desapareció Maximiliano?

Maximiliano desapareció en la carretera Puente de Ixtla-Tehuixtla en Morelos, el 25 de septiembre de 2021. Tenía 28 años al momento de su desaparición, mide aproximadamente 1.73 metros. Tiene ojos y cabello negro. Vestía un pantalón de mezclilla azul, una playera negra con la imagen de una pantera y tiene tatuajes en la muñeca derecha, ambos fémur y en la pierna derecha.

Su desaparición es parte de una de las mil 810 personas desaparecidas desde 1970 hasta agosto de 2023 en Morelos, según el centro de investigación Morelos Rinde Cuentas.

En lo que va de este 2024, son cerca de 200 personas reportadas como desaparecidas ante la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Morelos.

Con información de Valeria Díaz