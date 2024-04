Para el campo habrá 700 millones de pesos: Margarita González

Margarita González Saravia, candidata de la coalición "Sigamos haciendo historia" a la gubernatura de Morelos, tuvo un encuentro masivo este 24 de abril con productores morelenses en el balneario ejidal El Almeal, en Cuautla, donde se comprometió a fortalecer el campo con un presupuesto de 700 millones de pesos en su primer año de gobierno, con un plan agrícola que abarque desde la captación de agua hasta el encasquillamiento de los canales para hacerlos más eficientes, respondiendo así a la sequía que enfrenta el estado.

"Estamos trabajando en un plan hidroagrícola en todo el estado de Morelos, que va a tener que ver desde la captación del agua de lluvia hasta el encasquillamiento de los canales y hasta el entubamiento, en un proceso paulatino, porque el agua se está evaporando", dijo la candidata de la coalición que agrupa a los partidos Morena, PET, MAS, PES y PVEM.

Dividirá al estado en siete regiones agrícolas

Para hacer más eficiente la atención a los problemas del campo, González Saravia propuso sostener reuniones con los representantes de cada una de las siete regiones agrícolas en las que se divide Morelos, con encuentros mEnsuales que permitan estar en contacto permanente con los productores:

"He pensado organizar el estado de dos maneras para estar en contacto permanente: las siete regiones agropecuarias, tener ahí reuniones mensualmente con los comisariados ejidales de cada una de las regiones, para ir evaluando y valorando la situación de cada una. En cada una vamos a tener maquinaria para apoyarlos, que no les cueste, que puedan usar para los caminos de saca, para desazolvar, para lo que requieren las siete regiones, para que no anden batallando", dijo.

La candidata morenista insistió en la necesidad de consolidar un gobierno honesto. /Emmanuel Ruiz /El Sol de Cuautla

"No me robo ni un quinto"

Al final de su discurso, la candidata morenista insistió en la necesidad de consolidar un gobierno honesto con los productores del campo, pues aseguró que, anteriormente, hasta el 20 por ciento del presupuesto se quedaba en manos de los políticos:

"Más de tres mil millones de pesos que podían estar invertidos en el campo y otras necesidades que tiene el pueblo. Yo soy una persona honrada, que no robo ni un quinto, y menos si es dinero del pueblo. No lo voy a hacer nunca", dijo.