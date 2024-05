Trabajadores de la construcción emigran por falta de contratación

Morelos está en último lugar en cuanto a la contratación de mano de obra en la rama de la construcción, por lo que, muchos trabajadores deciden emigrar a otros por la falta de empleo, según informó Armando Núñez Iragorri, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Estados como la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Querétaro están entre los que más obra realizan, sumados a Tlaxcala, quien rebasó a Morelos por la llegada de parques industriales, indicó.

“En Morelos hemos estado en los últimos lugares y ahora estamos hasta abajo. Nos rebasó Tlaxcala porque ha llegado mucha inversión, pues se están preparando para hacer parques industriales y demás”, puntualizó el líder camaral.

Morelos se encuentra en el último lugar en cuanto a la contratación de mano de obra en la rama de la construcción, informó Armado Núñez Iragorri, presidente de la CMIC Morelos



📹 Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavacahttps://t.co/jU9Xb1ryOo pic.twitter.com/ULsK2ZeTss — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) May 3, 2024

A propósito del “Día de la Santa Cruz”, donde también se les festeja a los albañiles, Núñez Iragorri comentó que en Morelos la situación es bastante “triste”.

“La situación es que hay muy poca obra aquí en el estado. Es más que nada obra privada y se han visto muchos desarrollos aquí en Cuernavaca, pero es algo que va empezando, entonces pues la situación es algo triste para ellos”, indicó.

Además, admitió que los salarios se asemejan a los de la Ciudad de México, pues estos van de los 3 mil 500 a los 5 mil pesos semanales. Inclusive, las constructoras certificadas otorgan seguro social para proteger a los trabajadores.

“Es un problema que pasa cuando se contratan empresas que no están certificadas o que no son formales como las de la CMIC. En estas no se dan de alta en el seguro, ni reportan las obras, hacen las obras por fuera”, externó.