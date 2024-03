Chaleco salvavidas, obligatorio en el lago de Tequesquitengo

En Tequesquitengo arrancó el operativo de seguridad Semana Santa, donde presentaron una campaña que busca hacer obligatorio el uso de chalecos salvavidas al interior del mar de Morelos, Sin chaleco no hay diversión.

Juan Martín Velasco Acosta, titular de la Capitanía de Puerto, señaló que la campaña Sin chaleco no hay diversión surge a raíz de los incidentes registrados en los últimos meses, donde dos personas fallecieron.

Sobre las sanciones dijo que al turismo se le va a invitar a que usen el chaleco y de no hacer caso, se va a hablar con la persona que hayan rentado la embarcación ya que es el primer responsable de que usen el chaleco. La idea que se tiene y la instrucción que se ha dado es que no se preste ningún servicio, no se renta ningún equipo, si no cumplen con las disposiciones del uso obligatorio del chaleco salvavidas en Tequesquitengo.

“Jojutla siempre preocupado por tener espacios recreativos donde la gente pueda pasar a divertirse, pasar muy buenas vacaciones, se ha logrado tener llenos totales; los prestadores están capacitados para brindar una buena experiencia en el lago y en algunas otras actividades como el salto de paracaídas y vuelos ultra ligero en la zona”, dijo el alcalde Alan Martínez García.

Para esta temporada vacacional, Tequesquitengo espera la visita de cientos de turistas, principalmente de Morelos, Estado de México y Ciudad de México, y para ello se han preparado con diversas capacitaciones para brindar un mejor servicio a los visitantes.

En el operativo de seguridad participarán la Capitanía de Puerto, la Marina, Guardia Nacional y las policías estatal y municipal, así como elementos de Protección Civil y Bomberos.