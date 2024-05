Candidatas en Morelos firman Compromiso por la Paz

Este 7 de mayo, las tres candidatas a la gubernatura de Morelos firmaron el Compromiso por la Paz, el cual está conformado por 21 puntos.

Fue la Diócesis de Cuernavaca la que propuso a las tres candidatas a la gubernatura firmar dicho compromiso, con el objetivo de que se comprometieran a poner fin a la violencia y la corrupción en el estado.

La Diócesis de Cuernavaca propone a las tres candidatas a la gubernatura de Morelos firmar un documento similar al que la Conferencia del Episcopado Mexicano, elaboró para los candidatos a la República, para pacificar el estado



La firma del compromiso se realizó en las instalaciones de Los Belenes, donde el obispo de Cuernavaca Ramón Castro Castro enfatizó la urgencia de responder a las víctimas de la violencia que claman por justicia y verdad.

"Nosotros no somos ajenos a la urgencia de las víctimas que claman por la verdad y la justicia. Anhelamos fervientemente que no haya más desapariciones, masacres, reclutamientos forzosos, desplazamientos. Anhelamos poner fin a la impunidad y a la corrupción", comentó.

Candidatas a la gubernatura firmaron por separado

Cada candidata se presentó por separado para evitar politizar el evento. La Diócesis de Cuernavaca pidió a cada una no llevar porras, simpatizantes o que hicieran cualquier actividad que pudiera desviar la atención del objetivo principal.

La primera en firmar fue Margarita González Saravia, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Durante su discurso reconoció que la actual estrategia de seguridad en Morelos no funciona: "Es un tema doloroso, la paz se convierte en el eje central. La Comisión de Seguridad Pública tiene muchas limitaciones jurídicas y se requiere crear una Secretaría. Aquí en el estado hay una descoordinación que ha propiciado la delincuencia, por ejemplo entre algunos municipios y el estado, esto no ayuda".

Margarita González Saravia firma Compromiso por la Paz en Morelos.



La segunda candidata en firmar fue Jessica Ortega de la Cruz de la coalición Movimiento Progresa. En su intervención puntualizó que la violencia que se vive en Morelos es vergonzosa, porque ocupa los primeros lugares en delitos de alto impacto: "Morelos vive un episodio oscuro en su historia, es vergonzoso que tengamos el primer lugar en feminicidios y corrupción".

Jessica Ortega de la Cruz firma Compromiso por la Paz en Morelos.

Por último, Lucía Meza de la colación Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, firmó el compromiso con la Iglesia y comentó: "La implementación de estos compromisos será supervisada por todos. Vamos a promover la solidaridad y el apoyo mutuo para superar la adversidad y la violencia".

Lucía Meza firma Compromiso por la Paz en Morelos.

Un acto de esperanza para los morelenses

Este acto es parte del esfuerzo continuo de la Iglesia por influir en la política local a favor de la paz y seguridad. El documento firmado por las candidatas en Morelos es similar al diseñado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para los candidatos presidenciales, pero adaptado a las necesidades y realidades específicas de Morelos.

Algunos de los puntos que mencionan en el documento son los siguientes:

Reconstrucción del tejido social

La promoción de la seguridad ciudadana

La garantía de una justicia equitativa

La reforma carcelaria

La atención a los adolescentes

El fortalecimiento de la gobernanza

El respeto a los derechos humanos

El obispo de Cuernavaca expresó su esperanza en que los compromisos firmados no sean solo palabras vacías, sino que se traduzcan en cambios reales y tangibles: "Tienen que cumplir su palabra, si no se lo vamos a recordar cuando las cosas no vayan bien", expresó.