Rinden homenaje a Adalberto Ríos Szalay, antropólogo de Morelos

En el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), se realizó un Homenaje In Memoriam a Adalberto Ríos Szalay, fotógrafo y antropólogo de Morelos, que dedicó gran parte de su vida a la difusión de la cultura en el estado.

"La fotografía es una herramienta para encontrarme con mi país", expresó el reconocido fotógrafo morelense Adalberto Ríos Szalay, en una de las entrevistas proyectadas durante el homenaje que se brindó en su memoria.

En el recinto, se dieron cita diversas personalidades del ámbito cultural en Morelos, quienes compartieron anécdotas con Adalberto Ríos Szalay, y hablaron de su gran legado a la cultura morelense, destacando su amor por la fotografía y esa gran labor por la difusión.

La tarde inició con la proyección de un vídeo donde se presentaron dos charlas a modo de entrevistas, realizadas a Adalberto Ríos Szalay, donde habla de su infancia y lo importante que era la fotografía en su vida.

María Helena González compartió un texto escrito por el poeta y ensayista mexicano Vicente Quirarte, donde habla de cómo conoció a Adalberto Ríos Szalay y lo importante que era llevar su cámara siempre con él.

Durante su intervención, Carlos Villaseñor destacó que es fundamental que no se pierda el acervo fotográfico, que es la colección de imágenes de Morelos más importante que existe, y está a punto de perderse porque no ha habido interés por su preservación y sin duda, debería ser prioridad, ya que es relevante para la memoria de Morelos.

Por su parte, Lya Gutierrez Quintanilla, compartió algunas anécdotas breves junto Adalberto Ríos Szalay, recordando que lo conoció en el Sanborn's de Boulevard Juárez junto a su gran amigo Valentín López González. Asimismo, expresó que, Adalberto fue una persona con mucha elocuencia, cuya conversación la dejaba asombrada siempre.

"Las veces que yo lo veía y lo escuchaba hablar, se me caía la baba escuchándolo, procuraba yo que no se diera cuenta, estaba embobada escuchándolo hablar porque manejaba el lenguaje con una propiedad; sólo he conocido a dos personas que manejen tan bien el lenguaje, el escritor Ricardo Garibay y Adalberto Ríos Szalay", dijo Lya Gutiérrez Quintanilla.

Lya Gutiérrez Quintanilla, recuerda algunas anécdotas con el fotógrafo Adalberto Ríos Szalay, durante el homenaje In Memoriam que se realiza en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic)



Otro de los amigos de Adalberto Ríos Szalay que también compartieron recuerdos y palabras fueron Marcela Tostado, Roberto Abe Camil, Graciela Mota y Gustavo Garibay.

Ernesto Ríos Lanz, hijo de Adalberto Ríos Szalay, agradeció a todas las personas que hicieron posible este homenaje y a quienes participaron con sus intervenciones. Y compartió que como homenaje a su padre, está interpretando las fotografías de su padre a través de una secuencia de música, para que se expresen las imágenes por sí mismas, con el objetivo de darle continuidad al trabajo de su padre.

Jesús Peredo deleitó a los presentes con la interpretación del tema "In memoriam para Adalberto Ríos Szalay". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

"Para mí es fundamental visualizar su trabajo, un gran orgullo y también una gran responsabilidad que tenemos mi hermano y yo para continuar con su legado; estoy trabajando día y noche para lograrlo y espero seguir contando con este apoyo. La herencia cultural que estamos recibiendo no es una cuestión solo familiar, sino de una comunidad", expresó Ernesto Ríos Lanz.

Posteriormente, Jesús Peredo deleitó a los presentes con la interpretación del tema "In memoriam para Adalberto Ríos Szalay", al estilo de la bola suriana de Morelos, música de la tradición oral.

Finalmente, se compartió un video con algunas de las fotografías que Adalberto Ríos capturó con su lente a lo largo de su vida, plasmando la identidad cultural de Morelos, un legado muy importante.