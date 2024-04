[Extranjeros en Morelos] Cuernavaca: ciudad que se extiende hacia un verde valle

La estadunidense Marie Robinson Wright escribió este libro -Mexico. A history of its progress and development in one hundred years-en 1910, a raíz de haber asistido a las celebraciones del centenario de la Independencia de México, por cierto representando a la Sociedad de Geografía de Brasil, de la cual era miembro honorario.

Conoció a Porfirio Díaz y viajó por toda la república, como ya lo había hecho en 1896 para escribir otro libro, Picturesque Mexico. La obra que ahora nos ocupa incluye un capítulo entero sobre el estado de Morelos. Veamos algunos fragmentos:

➡️ Noticias útiles en el CANAL de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Cultura [Extranjeros en Morelos] Un periplo por la sabiduría ancestral y mágica del país

“Cuernavaca se sitúa al pie de la ladera sur del cerro del Ajusco. Desde este punto, uno tiene la vista de las cumbres nevadas que se elevan sobre boscosos cerros. Aquí se aumentan los puntos de interés del panorama con el increíble contraste dado por los conjuntos de roca rojiza, masas desordenadas, dentadas, almenadas y puntiagudas más allá de toda descripción [de seguro que Robinson volteó la vista hacia Tepoztlán]. Abajo la ciudad se extiende en un amplio valle que reverdece todo el año”.

“Arroyos de agua pura fluyen a través de cada calle y las fuentes son frecuentes. A esta pequeña ciudad curiosa, reverdecida y sombreada bajo cielos cálidos y brillantes fue atraído el desafortunado Maximiliano y aquí solía montar a caballo por las noches en el bosque denso de sus jardines tras altos muros, para ocultarse de asesinos”. Por supuesto, se refiere al Jardín Borda.

Cultura [Extranjeros en Morelos] Cuatro postales de un francés en Morelos

“Cuernavaca, la antigua Cuauhnáhuac, fue una de las treinta ciudades que Carlos V dio a Cortés como marqués del Valle de Oaxaca y posteriormente formó parte de las tierras del duque de Monteleone, representante de los descendientes de Cortés”.

“Fue celebrada por antiguos escritores por su belleza, espléndido clima y la fuerza de su situación geográfica. Fue la capital de la nación tlahuica y, luego de la Conquista, Cortés construyó ahí un hermoso palacio, iglesias y un convento franciscano, creyendo que así sentaba las bases para fundar una gran ciudad. Es muy pintoresca, erguida sobre la altura que se eleva hacia el gran volcán”.

“El gobernador de Morelos, Pablo Escandón, se interesa por desarrollar los recursos de la agricultura y la horticultura; tiene como visión crear una escuela de agricultura y una granja modelo donde los campesinos puedan ver los resultados de nuevos métodos”.

Cultura [Extranjeros en Morelos] Un centro de psicoanálisis en Cuernavaca

“Tomando en cuenta que la mayor proporción de niños en edad escolar proviene de familias de campesinos y de trabajadores, y con la creencia de que en las escuelas se deben impartir materias con temas que sean de utilidad para la vida futura, ha agregado a los programas de estudio un sistema completo de entrenamiento manual y economía doméstica”.

La señora Robinson reproduce la opinión de Federick E. Church, “pintor de naturalezas”, quien dijo de Cuernavaca: “Por lo que puedo juzgar de lo que he inquirido con las autoridades y por mi observación personal, la ciudad posee en alto grado los requerimientos necesarios. Ningún otro lugar que haya visitado en México se puede comparar con ella al respecto. El clima es maravilloso, su ubicación tiene vistas grandiosas y encantadoras y de más variedad que cualquier ciudad que haya visitado en todos mis viajes. Cuernavaca se convertirá, en un futuro no muy lejano, en un resort y se llenará todo el año, ya que pocos norteños [quizá quiso decir estadunidenses] tienen actualmente idea de los climas que posee el país y que son aún más atractivos en verano que en cualquier otra estación”.