Insuficiente, agua del Chihuahuita para nueve poblados de la zona sur

Los nueve pueblos que se abastecen de agua del manantial Chihuahuita viven momentos críticos ante el descenso del nivel de agua, informó José Juan Aranda, encargado del Sistema de Agua del Manantial Chihuahuita en la colonia Benito Juárez.

“Son tiempos muy críticos, aparte de que estamos en tiempo de estiaje, no ayuda que no llovió y todo eso ha venido perjudicando al manantial Chihuahita; ya no nace el agua que sabía nacer y todo eso lo estamos padeciendo un poco los nueve pueblos”.

Este manantial dota de agua para consumo humano a los siguientes poblados de Tlaltizapán y Zacatepec:

Temimilcingo

Acamilpa

Pueblo Nuevo

Santa Rosa

San Miguel

Xoxocotla

Tetelpa

El Mirador

Benito Juárez

De los 13 pueblos que lucharon por el rescate de este manantial, actualmente solo abastece a nueve pueblos; los demás pueblos optaron por la perforación de pozos.

En la colonia Benito Juárez solo una parte de la población se abastece del Chihuahuita; la mayoría lo hace del pozo, de donde se realizan tandeos cada tercer día. En la mayoría de las comunidades es el fontanero quien se encarga de hacer una buena distribución del agua, dándoles por espacios de dos o tres horas.

Actualmente, la escasez de agua en el manantial debido a la sequía que se registró el año pasado y el que se vive este año ha provocado que la demanda del servicio incremente.