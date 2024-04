Escasea el agua en San Juan Tlacotenco; pagan miles por pipas

Habitantes de San Juan Tlacotenco, en Tepoztlán, deben pagar hasta 2 mil pesos en la compra de pipas para abastecerse de agua, debido a la escasez que se registra en la comunidad.

Históricamente, este poblado ubicado en el Pueblo Mágico padece de la falta de agua en sus hogares, situación que se agudiza con la sequía de 2023 y la que actualmente se registra, informó el ayudante municipal Quirino Palma.

Por el momento, dijo, los manantiales de la zona registran bajos niveles de agua, por lo que se ha complicado el acarreo de agua a los hogares y los pobladores han tenido que optar por abastecerse de pipas que les llegan a costar entre mil 800 y 2 mil pesos.

La comunidad es originaria, está antes de la Conquista y por cientos de años se ha mantenido con el agua de los manantiales de alrededor y la que cae de las lluvias. Nosotros nunca hemos tenido agua potable, y ahora con la carretera optamos por pedir pipas, las cuales, si tienes mucha necesidad, te la dan entre 1 mil 800 a 2 mil pesos.

Quirino Palma dijo que ante esta situación la comunidad se ha preocupado por cuidar al máximo el agua, y pese a que la comunidad cuenta con tubería, aún no existe un proyecto para llevar el agua a los hogares.

En San Juan Tlacotenco habitan 2 mil 500 personas distribuidas en 800 familias.



“Ya no hay suficiente agua en los manantiales, algunos definitivamente ya no funcionan, pero es más fácil que venga un camión con 10 mil litros a que subamos con un burro por 10 litros”, externó.



Mencionó que una pipa dura entre 40 a 30 días, dependiendo de la familia.



“Ese es el detalle que estamos padeciendo ahorita que no hubo suficiente lluvia y no hay suficiente recarga, y es lo que estamos padeciendo”.