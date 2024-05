Fiscalía, en espera de la declaración de Monseñor Salvador Rangel

A una semana de que el obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, fuera reportado como desaparecido por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y posteriormente localizado en el hospital general de Cuernavaca, el jerarca católico aún no ha rendido su declaración sobre los hechos.

De acuerdo con el abogado de Rangel Mendoza, Luis Alberto Vázquez Cisneros, el obispo podría tardar 10 días más para recuperarse de la intoxicación provocada por la presunta ingesta de cocaína y benzodiacepina.

En entrevista con medios de comunicación locales, el fiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto, Luis Eduardo Flores Barrios señaló que actualmente el caso se encuentra en la Fiscalía de Desaparición de Personas; dijo que mientras no exista el testimonio del obispo no se puede establecer si se trató de un secuestro exprés o no.

“Jurídicamente este caso está en la Fiscalía de Desaparición de Personas porque está denunciada una desaparición. Hasta tanto no recibamos el testimonio de Monseñor no podemos nosotros establecer si se trata o no de un secuestro exprés”.

Dijo que una vez que Monseñor realice su declaración se determinará si el caso lo atrae la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto.

Sobre los videos que presuntamente están en poder de la Fiscalía, dijo que el área a su cargo no cuenta aún con acceso a esa información; “quizá está radicado en una fiscalía hermana”.

Al respecto, el gobernador interino, Samuel Sotelo Salgado dijo que la Comisión Estatal de Seguridad apoyó con los elementos que tiene y los ha puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

En la última semana surgieron varias versiones respecto al caso; inicialmente, el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara señaló que la línea de investigación que seguirían sería por secuestro exprés; días después, el comisionado de Seguridad Pública en Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que existen videos donde se ve ingresar al obispo emérito a un motel en compañía de otra persona del mismo sexo de manera voluntaria en el poblado de Ocotepec.

El caso también fue abordado por la Iglesia Católica, quien pidió no hacer conjeturas a la ligera y aseguró que el caso tiene una característica de persecución política y “es utilizado para atacar la autoridad moral de la Iglesia”.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la mañanera rechazó las declaraciones del secretario general de la CEM, Ramón Castro Castro.

“Nosotros somos muy respetuosos y en especial de la Iglesia Católica y no estamos acostumbrados a mentir. Actuamos con apego a la verdad y de ninguna manera nos proponemos hacerle mal a nadie”.