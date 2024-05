Distribuidor Vial UAEM en pausa hasta la próxima administración

El proyecto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) de construir un distribuidor vial que mejore el tráfico en avenida universidad será una realidad hasta la próxima administración, admitió Viridiana Aydeé León Hernández, actual rectora.

“Este distribuidor lo estamos llevando con el campus Morelos de la UNAM, pero será en el siguiente sexenio que podamos ser favorecidos para que esté distribuidor pueda llevarse a cabo“.

Desde la llegada de Gustavo Urquiza Beltrán como rector en 2018 se diseñó la obra y para 2022 se presentó al Ejecutivo junto al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en la Ciudad de México.

“Ya estamos en un 99 por ciento de cerrar el proyecto con el área de ingeniería de la propia UAEM y de la UNAM, ya será para la administración que llegue“.

La rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, confirmó que el distribuidor vial ya no se hizo en esta administración y quedó pendiente para la próxima, pues no se concretó nada



Por complicaciones técnicas y de financiamiento la construcción no podrá iniciar durante esta administración explicó León Hernández explicó a los medios de comunicación.

La posibilidad de construir un distribuidor vial en la avenida universidad generó expectativas en la comunidad, ya que es una de las zonas más transitadas de Cuernavaca por estudiantes, trabajadores y familias.

¿Cuánto va a costar construirlo?

El costo estimado por la obra es de 450 millones de pesos, sin embargo, no hay claridad respecto al diseño. En su momento la idea de Urquiza Beltrán era hacer un distribuidor subterráneo pero está presente la idea de un puente elevado.

Por lo pronto, la liberación de recursos es un obstáculo para este proyecto que promete beneficiar a la comunidad con mejor movilidad y seguridad.