Cae la producción de granos básicos, advierten ejidatarios

Ejidatarios de Jojutla, Jicarero y Tehuixtla advierten que la producción de granos básicos en el sur de Morelos cayó.

Reconocen que la superficie de cultivos de granos básicos de temporal redujeron ante las perdidas de cosechas que se registraron desde hace dos años.

Julián Salgado Velasco, ejidatario de Tehuixtla, mencionó que la producción de granos bajó porque el ciclo de producción se rompió, pues el temporal de lluvias ahora es diferente.

"Los ciclos de lluvias se alteraron, sumado a que ya no hay planeación en el gobierno del estado, ya no hay investigación, no hay producción de semillas mejoradas, ni los paquetes tecnológicos que daba a conocer el campo experimental de Zacatepec, que antes liberaban y el productor podía escoger", comentó.

Además Salgado Velasco destacó que, actualmente los ejidatarios que quieren sembrar deben hacerlo con recursos propios, y que, pese a que hay apoyos con semillas y abono por parte de las autoridades estatales y federales, esta no es suficiente.

"Los ejidatarios que quieren sembrar en cada temporal saben que tienen que hacerlo con su propio dinero o recurrir a préstamos, ya que no hay créditos para el campo y muchos productores de maíz y sorgo el año pasado perdieron todo, no hubo cosecha", concluyó.