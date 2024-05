Suman esfuerzos INE, Coparmex y la UAEM para fomentar el voto

La mañana de este lunes, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Instituto Nacional Electoral (INE) hicieron un llamado a los jóvenes del estado para vencer el abstencionismo el próximo domingo y salir a votar.

Para ello, desde la Coparmex, a nivel nacional, se han realizado diversas campañas de concienciación para fomentar la participación ciudadana, dijo Raúl Medina Villagómez, presidente de la Coparmex Morelos.

Dijo que al sector empresarial le preocupa y les ocupa el abstencionismo. “Hacemos un llamado a todas las personas que por tradición no votan, que normalmente dicen: ‘¿para qué votamos si siempre es lo mismo?’, ‘¿para que vamos si no hay cambio?’, hoy les hacemos un llamado a todos para que vean en estas elecciones que no es lo mismo”.

Insistió en que los ciudadanos deben ejercer su derecho al voto, elegir a sus gobernantes, y, en su momento, exigir resultados.

Al llamado se sumó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Vridiana Aydeé León Hernández, quien recordó que durante el actual proceso electoral, junto con el INE y la Coparmex, realizaron diversas actividades con el objetivo de concientizar y sensibilizar a las juventudes para que estuvieran informadas y ejerzan su derecho a votar, a través de conversatorios, foros y el reto de aprender con la democracia.

En la UAEM existen más de 40 mil estudiantes; 10 mil de educación media superior y 30 mil en condiciones de poder emitir su voto el próximo domingo, por lo que hizo un llamado a acudir a las urnas.

Al respecto, el delegado estatal del Instituto Nacional Electoral (INE), Dagoberto Santos Trigo, reiteró que en Morelos existen las condiciones para una jornada tranquila el próximo 2 de junio, por lo que invitó a las y los jóvenes a participar en las elecciones y evitar el discurso de odio.