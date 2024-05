No presentaré denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho: Salvador Rangel

La mañana de este miércoles 8 de mayo, a través de la cuenta de X, antes Twitter, de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), se dio a conocer un comunicado en el que el obispo Salvador Rangel asegura que no presentará denuncia ante las autoridades por los hechos de los que fue víctima el pasado 27 de abril de este año.

“En ejercicio de mis derechos constitucionales no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho. Y pido a los medios de comunicación me comprendan y respeten mi decisión encaminada al bien de mi seguridad e integridad física y moral”, se lee en el texto.

Asimismo, asegura que perdona a todas las personas que le hicieron daño “por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación”.

Mensaje a todo el pueblo de Dios de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. pic.twitter.com/IoAF4k2xY2 — CEM (@IglesiaMexico) May 8, 2024

Agradeció a las autoridades legales y eclesiásticas que han colaborado en el caso y a quienes se han solidarizado con él. "Mi especial gratitud a todos aquellos que hicieron oración por mi vida y por mi pronta recuperación".

El pasado 29 de abril, la Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer que Salvador Rangel Mendoza se encontraba desaparecido; horas más tarde, el obispo emérito fue localizado en el hospital general de Cuernavaca Dr. José G. Parres, luego de, presuntamente, ser localizado al interior de una habitación de un hotel ubicado en el poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca.