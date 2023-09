Pueblos Mágicos luchan por sobrevivir

Desde hace cinco años, la cancelación de los apoyos presupuestales que aparejaba el programa Pueblos Mágicos, cinco millones de pesos, ha afectado obras de infraestructura y mantenimiento de la imagen de Tlayacapan y Tepoztlán, dos de los cuatro municipios que cuentan con el distintivo.

Así, los ingresos que miles de turistas dejan cada mes quedan comprometidos, por lo que han tenido que reforzar su promoción con eventos como el Festival del Vino, en Tepoztlán, o repensar los tradicionales, como la Feria del Barro, en Tlayacapan.

Xochitepec y Tlaltizapán de Zapata fueron los últimos municipios de Morelos en agregarse a la lista de Pueblos Mágicos y a tres meses del nombramiento no ha sido fácil posicionarse en el gusto del turismo nacional e internacional.

Destino por excelencia

Tepoztlán es un referente en el estado en cuanto a turismo se refiere. El lugar es visitado por turistas locales, nacionales e internacionales.

De acuerdo con David Alanís Contreras, director de Planificación y Desarrollo del municipio, en temporada vacacional el municipio registra hasta 30 por ciento de mayor actividad.

El cerro del Tepozteco y el santuario de los venados son sólo algunos de los lugares que esta localidad ofrece al público, mientras que el carnaval y el Festival del vino y el queso, que cuenta con más de 40 expositores, son solo algunos de los eventos que atraen mayor número de visitantes.

Actualmente, la pirámide de El Tepozteco es la segunda zona arqueológica más visitada del país, solo detrás de Xochicalco, pero el municipio también ofrece opciones como San Andrés de la Cal, Amatlán de Qutzalcóatl, Santa Catarina y San Juan Tlacotenco, el destino favorito de quienes disfrutan de los deportes extremos.

El centro del municipio, sin embargo, es el lugar al que llegan los turistas, y recientemente fue remodelado, luego de la inversión y trabajos realizados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indicó el funcionario municipal.

Luego de las constantes críticas de las que el pueblo ha sido objeto, sobre todo por la venta indiscriminada de alcohol, el funcionario dijo que la actual administración no ha otorgado licencias de funcionamiento para abrir más bares e incluso se ha sancionado a quienes incumplen con normas.

“Se busca seguir siendo un pueblo mágico y tener ese nombramiento, pero también que sea un mejor lugar para vivir para las y los tepoztecos”, expresó.

La pirámide de El Tepozteco es la segunda zona arqueológica más visitada del país, solo detrás de Xochicalco. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Urge más presupuesto

Tlayacapan obtuvo el nombramiento en 2011. Contar con el distintivo, además, les permitía recibir un recurso federal que utilizaban para mejorar la imagen del municipio, pero a partir de este sexenio no llegó más.

El alcalde Eduardo Campos Allende asegura que el monto, de aproximadamente cinco millones de pesos, es necesario que regrese a los municipios con el distintivo, pues les ayuda a mantener la imagen y el desarrollo, e impulsar obras de mejoramiento.

“Lo único que quisiéramos es que se nos vuelva a reasignar el recurso que se daba como Pueblo Mágico, porque ya no recibimos ese recurso; este año se cumplen ya cinco años de que ese recurso no llega al municipio; estos recursos permitían impulsar acciones de obras para mantener la imagen de Pueblo Mágico”, precisó.

Detalló que existen varias obras que ellos quieren realizar para fortalecer los trabajos que realiza actualmente el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Mejoramiento Urbano (Sedatu), ya que solo se tomaron en cuenta cinco puntos, pero se requiere intervenir más áreas y calles.

Se dice que Tlayacapan es la cuna del chinelo, pero también es conocido por su alfarería y sus siete bandas de viento tradicionales, aunque la Banda de Tlayacapan es la más representativa.

Si vienes a Tlayacapan no olvides visitar el Exconvento de San Juan Bautista, el Museo de Tlayacapan, recorrer todas las capillas con las que cuenta y el Centro Cultural La Cerería

Se dice que Tlayacapan es la cuna del chinelo, pero también es conocido por su alfarería y sus siete bandas de viento tradicionales. / Gudelia Servín | El Sol de Cuautla

Más que pozole

Este año, Xochitepec fue de los dos municipios que recibieron el nombramiento de Pueblo Mágico. El lugar cuenta con grandes atractivos como

El Centro Cultural Xochitepequense

El Exconvento de San Juan Bautista

La zona arqueológica Zazacatla (localizada en la década de los 80)

pero si algo caracteriza a este municipio es su clima envidiable y su delicioso pozole.

Y es que, pese a que desde hace algunos años, Xochitepec ya figuraba entre los atractivos turísticos, desde que obtuvo la denominación ha tenido mayor afluencia turística, sobre todo los fines de semana.

Los balnearios que se encuentran en el lugar son visitados por miles de turistas, sobre todo en primevara-verano.

El lugar cuenta con grandes atractivos como el Centro Cultural Xochitepequense, el Exconvento de San Juan Bautista y la zona arqueológica Zazacatla. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Manteniendo la fe en el nombramiento

Tlaltizapán confía en que el recién nombramiento de Pueblo Mágico pueda ser un detonante económico. El proyecto está en manos de tres funcionarios:

El alcalde, Gabriel Moreno Bruno

El director de Cultura, Julián Perdomo

El director de Turismo, Cristian Toledo

El distintivo se otorgó en junio de 2023 y a tres meses de distancia los beneficios aún no son visibles. Mientras prestadores de servicios turísticos advierten un vacío en la capacidad de organización y convocatoria de las autoridades para impulsar los recursos y destinos turísticos que tiene el municipio, no pierden las esperanzas de que se detone el desarrollo económico del municipio.

En los locales ubicados en la calle Hidalgo de la Plaza de la Constitución, donde se venden almuerzos y antojitos mexicanos, Rosenda Zúñiga Muñoz reconoce que además de la iglesia y el exconvento de San Miguel Arcángel, donde está el mausoleo que mandó construir el general Emiliano Zapata, el municipio cuenta con el museo-cuartel y balnearios como Las Estacas y el Santa Isabel.

Para el gobierno que preside Gabriel Moreno Bruno el nombramiento de Pueblo Mágico es producto del esfuerzo y gestiones que desde campaña se comprometió a buscar, manifestó el director de Cultura, Julián Perdomo.

Tlaltizapán es un pueblo lleno de tradiciones y cultura, tiene una gastronomía muy rica; “tenemos posicionados tres platillos muy emblemáticos: el estofado de res, mejor conocido como asado de res, que fue el primer platillo que probó el general Emiliano Zapata Salazar al llegar a establecer su cuartel; otro de los platillos es la llamada “cochinita” o la marrana que se ofrece en las fiestas patronales o populares; el otro es el tamal de bagre”.

El distintivo se otorgó en junio de 2023 y a tres meses de distancia los beneficios aún no son visibles. / Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Los servicios de hoteles y hospedaje para turistas y visitantes en este municipio, para Julián Perdomo es un tema de mucho análisis: “porque tenemos varios lugares, pero no todos están funcionando como quisiéramos, porque durante muchos años no se dio importancia al turismo y los mismos propietarios no le han dado mantenimiento."

“En nuestro catálogo tenemos varios hoteles; están tres o cuatro a los que se les está apoyando para que sean dignos de recibir a visitantes en toda la palabra y con todos los servicios”.

Reconoce que las fechas más emblemáticas y más importantes para Tlaltizapán donde pueden llegar y encontrar una gran fiesta es el Carnaval que se celebra 7 días antes del miércoles de ceniza, y precio a esa semana de carnaval se celebran tres convites, dijo al reconocer que no hay una fecha precisa para esta celebración.

Otra festividad que se está instituyendo en esta administración es; “el festival cultural, gastronómico, deportivo y turístico Zapata vive” y este año fue la segunda edición que duro cuatro días con una cartelera estelar.

Con información de Enrique Domínguez, Ofelia Espinoza, Jessica Arellano y Angelina Albarrán