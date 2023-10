Manantial Chihuahuita al 80% de su capacidad tras lluvias inusuales

El manantial Chihuahuita actualmente se encuentra entre el 70% y 80% de su capacidad debido a lluvias fuera de temporada, asegurando el suministro de agua para los usuarios en el momento.

A pesar de esto, el comité de administración de Santa Rosa 30, en el municipio de Tlaltizapán, enfrenta dificultades económicas.





Historial de escasez y soluciones temporales

Desde enero hasta marzo, Santa Rosa 30 enfrentó la disminución del suministro de agua debido a una caída en el nivel del manantial. Esta situación también fue experimentada por los habitantes del municipio indígena de Xoxocotla. Ambos forman parte de los 13 pueblos que dependen del manantial Chihuahuita.

José María García Bustos, administrador del Sistema de Agua Potable de Santa Rosa 30, compartió que ante la disminución del nivel del manantial en meses pasados, se vieron en la necesidad de realizar intervenciones directas para garantizar el suministro. Con el apoyo de la Comisión Estatal de Agua, un pozo local no utilizado fue equipado y puesto en marcha en junio, aliviando la falta de agua.

“Mire gracias a Dios, hay mucha lluvia, eso nos ha beneficiado muchísimo pues los meses pasados de agosto y anteriores sufrimos también por la falta de agua, ya que bajo muchísimo el nivel del manantial, no nos alcanzaba de nuevo el agua, tuvimos que ir al manantial hacer una presa otra vez, para volver a tratar de meter un poquito más de agua al tubo para que llegara al pueblo, ahorita estamos bien no sé cuántos meses tengamos agua, esperemos que salgamos hasta enero y con buena presión y todo depende que no pare de llover ahorita que ya no es temporada y eso gracias a unos huracanes”.

Desafíos financieros y morosidad

A pesar de la cuota más baja del estado, con un costo de 20 pesos, el comité enfrenta pagos eléctricos de hasta 7 mil pesos.

La dependencia del pozo aumenta los gastos debido al costo de la energía eléctrica. Además, más del 60% de los usuarios incurren en morosidad.

De 2,500 usuarios, mil no efectúan el pago y 500 presentan situaciones irregulares, lo que genera dificultades financieras para el comité.

García Bustos exhortó a los usuarios a regularizar sus pagos para evitar una crisis mayor y garantizar la continuidad del servicio.

Poblaciones dependientes del manantial Chihuahuita

Diversas poblaciones dependen del manantial para su suministro, incluyendo Xoxocotla, San Miguel 30, Santa Rosa 30, entre otros. También se suministra agua a partes de Tlaltizapán y colonias específicas de Zacatepec.