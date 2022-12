Xoxocotla, a la vanguardia con energías limpias

En Morelos, el municipio indígena de Xoxocotla será el primero en contar con energías limpias. Las ocupará para el funcionamiento de uno de sus pozos de agua y así poder restablecer el servicio de agua potable a la población, pues desde hace casi dos años padecen por la falta del líquido vital en virtud de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les cortó la luz por falta de pago.

A un año de haber asumido la Administración del Sistema de Agua Potable, la directiva encabezada por Modesto López López (director) y Tonatiuh Soriano Ramos (coordinador) reconoce que en agosto de 2021 encontraron un comité en quiebra, sin recursos y con deudas millonarias en los dos pozos.

Y aunque buscaron negociar con la CFE el pago de al menos un pozo se toparon con una serie de trabas: “Todavía no sabemos de cuánto es la deuda, primero se dijo que eran 8.2 millones de pesos, y cuando propusimos pagar 4.2 mdp se nos exigió un pago inicial de medio millón de pesos, (cantidad) que no se tenía".

Pero una vez reunido el dinero, personal de la CFE Morelos les informó que la deuda no era por 4.2 millones de pesos, sino que el total ascendía a más de 7 millones de pesos, un monto que resultaba impagable para el Comité de Xoxocotla, lo que derivó en la ruptura de negociaciones.

Un problema, una solución

La inversión que el municipio hizo es de 4.5 millones de pesos, los cuales se invirtieron en un sistema de paneles solares, obras y cambio de tubos del pozo La Joya.

La decisión se tomó ante la problemática con la CFE: “Nosotros hicimos varias propuestas para pagar el adeudo, pero al final lo que exigían era impagable y nos orillaron a tomar esta decisión. No hay mal que por bien no venga y no nos quedó otra, no podemos pagar 7 millones de un solo pozo, buscaremos otra opción pues sabemos que lo mejor sería combinar las dos energías, pero no tenemos el recurso para pagar a la CFE", dijo Soriano Ramos.

Tomas clandestinas

Apenas un cinco y 10 por ciento de los usuarios pagan su cuota mensual. El resto pretexta que no tiene agua y por eso no paga; sin embargo, en enero censarán las tomas para verificar que tienen contrato, de tal forma que se puedan regularizar las clandestinas y así garantizar el servicio a todos los usuarios que cumplen con sus pagos.

El manantial Chihuahuita

En medio de la crisis de agua, la única fuente que podía palear la apremiante necesidad de la población era el agua del manantial Chihuahuita, pero llegaba poco líquido y la demanda era tan alta que salieron a buscar las fugas.

Entonces encontraron varios problemas, pero en conjunto los comités usuarios de San Miguel y Santa Rosa 30 lograron atender las fugas de algunos tramos para rescatar la dotación de agua.

No obstante. aún hay mucho trabajo por hacer en los cerca de 40 kilómetros de tubería que corresponde a Xoxocotla, porque aunque se logró mejorar la cantidad de agua que reciben, actualmente estiman que llega entre un 20 y 30 por ciento de lo que necesita la población.

Por lo pronto, mediante pipas garantizan el servicio de agua potable a las escuelas. De esa forma ninguno de los 16 planteles se ve en la necesidad de suspender las clases por falta del vital líquido.

Las dos caras de la moneda

Sobre las ventajas del uso de energía fotovoltaica es que garantizan un servicio de energías limpias. Se estima que la vida de los paneles solares es de 10 a 15 años y eso representa un ahorro para el municipio.

Una de las desventajas es que solo se van a tener ocho horas de servicio y la otra es que deben estar expuestos al sol por mucho tiempo y en temporada de lluvias y con nublados se corre el riesgo de que sean menos horas de servicio, además de que se deben mantener limpios los paneles para su óptimo desempeño.

¿Y cómo funciona el sistema?

Tonatiuh Soriano, coordinador del Sistema de Agua Potable del municipio indígena de Xoxocotla, explicó que del sistema fotovoltaico ya se tienen instalados paneles solares en el predio comprado junto al pozo en el campo La Joya.

Se colocaron 185 paneles solares, cuya inversión absorbe el Ayuntamiento, y que permitirá una operación de ocho horas al equipo de bombeo recientemente renovado, así como la caseta del sistema de control de la energía.

Sin embargo, por ahora están detenidos debido a que falta una pieza para la conversión de energía y que por el conflicto bélico en Europa se ha retrasado su llegada.

“La pieza ya viene en camino y se tiene confianza en que llegue antes del término de año y así poner en operación este pozo que tiene una capacidad de 20 a 25 litros por segundo”, agrega Modesto López, director del Sistema de Agua Potable.

El agua llegará hasta el depósito “La Bola” que está junto al campo deportivo en el centro de la cabecera municipal, desde donde se distribuirá por la red general de acuerdo con los tandeos ya programados.

De esta forma se espera atender la apremiante demanda de agua que se padece en la población. Además, junto a este depósito se tiene otro más grande con el cual podrían surtir del vital líquido a todas las colonias.

Un salto a la modernidad

Si bien el sistema fotovoltaico no es nuevo en México, para la población de Xoxocotla representa un enorme salto a la modernidad que no hubieran logrado si la "CFE fuera una paraestatal más sensible y humana", coinciden Tonatiuh Soriano y Modesto López en entrevista.

Reconocen que el uso de energía fotovoltaica, a través de paneles solares, es un cambio radical posible gracias al apoyo del gobierno municipal indígena, quien está a cargo del proyecto, aunque al municipalizarse el Sistema de Agua Potable no se debe perder de vista que es del pueblo y que a éste le corresponde responder con el pago de una cuota mensual de 50 pesos.

La inversión de las celdas fotovoltaicas, consistente en paneles solares, así como obras y reemplazamiento de tubos fue de 4.5 mdp.













