Residuos sólidos en CDMX: un paso chiquito, pero fundamental

Hace unos días, la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum (CS), dijo algo interesante cuando describía uno de sus proyectos: “fue un sueño hecho realidad, nos lo planteamos”.

Fue un proceso largo donde participaron también académicos, y se pudiera reciclar mucha basura, para que en vez de contaminar los suelos de los rellenos sanitarios (RS) y/o de los abominables tiraderos a cielo abierto (TCA), dichos materiales se conviertan nuevamente en material que puedan procesar. Confundir los efectos retrogradas de un TCA, con los de un RS es muy, pero muy grave. Y en la CDMX parece que van en buen camino para finalmente distinguir que son… abismalmente diferentes.

Con una inversión pública de 385 millones de pesos, usa tecnología de punta y se tienen que manejar alrededor de 500 toneladas diarias, en esta nueva planta de reciclaje. Según lo indican, la Dra. Sheinbaum recorrió dicha planta y constató el proceso de separación de materiales como: fierro, plásticos, aluminio, latas, envases o cartones. Esta infraestructura, operada por 400 personas, puede recibir hasta 1400 toneladas de basura diariamente; de las cuales 400 son -aparentemente- compostables. Además, la funcionaria adelantó que construirá una planta más de este tipo en otra alcaldía de la CDMX.

Durante muchos años, la basura de la ciudad se tiró en algunos RS y muchos abominables TCA, que -al final- básicamente incluyó, también, el famoso Bordo poniente que eventualmente se cerró, habiendo algunas mejoras, como la Planta de Compostaje en la Ciudad, la cual se está mejorando continuamente. Ante tales hechos, es importante mencionar que han aumentado los costos, debido a que la mayoría de los RS de la CDMX se llevan fuera de la ciudad: Estado de México e incluso a Cuautla (en el estado de Morelos). Lo que CS plantea, es aumentar la separación desde el hogar y reciclar la basura.

En dicho evento, se contó con el mensaje al Embajador de la delegación de la Unión Europea en México, Gautier Mignout, quien destacó que en dicha planta se utiliza una tecnología innovadora alemana, que además de emitir mucho… mucho menos contaminantes al ambiente, beneficia a un millón de capitalinos, creando (por ejemplo) más de 900 empleos directos e indirectos; esto implica ahorros de alrededor de 90 millones de pesos anuales, por la recuperación de reciclables.

Claro que eso no asegura, necesariamente, la bondad del proyecto, pero el hecho es que se tenga la convicción de iniciar por reducir sustancialmente la cantidad de RS. Es un punto trascendental en favor del ambiente. Por lo tanto, todos debemos estar muy contentos de que este tipo de acciones sean cada día más frecuentes, especialmente en una de las ciudades más grandes del mundo. Además, es importante hacer notar que CS viene de una formación científica, y eso es un aliado fundamental para contar con más gente que entienda lo relevante que es estar informado y -sobre todo- con fundamentos de este tipo. El conocimiento existe y es fundamental, ese será un elemento importante si se quiere -realmente- una transformación de fondo, que no sólo sea un cambio de cuarta, sino una 4ª transformación. Por supuesto que no entendemos cierta ambivalencia que ella ha tenido con respecto a ciertos asuntos relacionados, como lo son las acciones de la Pandemia y su semáforo, que cuesta amucho trabajo entender qué es y para qué sirve en la CDMX.

Pero, por otro lado, dicha aportación en beneficios de los RS, particularmente en la CDMX, entre muchos hechos concretos de CS, es un gran aporte a nuestro país. Enhorabuena por el ambiente… y por muchas cosas más.