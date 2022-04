Tren maya, ¿otra vez?

Definitivamente, en los últimos tiempos, a nivel federal no se entiende la información científica, lógica, pragmática.

Es decir, lo que se ha visto hasta el momento es que la información técnico-científica no necesariamente tiene cabida en este sexenio.Por ejemplo, en el caso del famoso Tren Maya (TM), el gobierno federal dice que el más reciente cambio de ruta (uno más) incluirá el decreto de alrededor de 2400 hectáreas en Uxmal, 1000 más para el parque de El Jaguar, y 10 en Calakmul como áreas naturales protegidas (ANP). Se argumenta que por decretar estas nuevas ANP se estará minimizando el efecto negativo que tendrá el TM, además, de contar con tren eléctrico de Mérida a Chetumal. Por lo tanto, habrá turismo, empleos, comercio y sin deuda pública. Suponiendo que todo esto fuera cierto, toda la devastación que se vislumbra ¿tiene justificación?

El presidente de México dice que él seguirá informando y orientando a la gente y, consecuentemente no cambiará la fecha de la inauguración del TM; y él sí tiene palabra, sino véase lo que pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles, inaugurándose a pesar de que había un puñado de vuelos, y no estaban terminadas vías de acceso lógicas. Sin embargo, AMLO dice que lo mismo ocurrió con el segundo piso, debido a que él tuvo que enfrentar una campaña (en contra) de los "conservadores". Basado en ésta y otras evidencias, muchas actitudes del gobierno se basan en una filosofía científica sustentada en la premisa esencial: "me canso ganso".

Pésenle a quien le pese, la mejor época, especialmente para la biodiversidad (por mucho) fue durante la gestión federal de Julia Carabias (de 1994-2000); sin embargo, ahora resulta que ella también es de los "más combativos" en contra de la autonombrada nueva transformación, y AMLO la considera uno de los opositores a dicho proyecto. En este mismo sentido, es muy interesante cómo el cine nacional se ha desarrollado en Hollywood (con lo bueno y malo que eso implica) tanto con actores y actrices, así como directores; algunos de estos últimos han sido designados incluidos en lo mejor del año. El fin de semana pasada un mexicano participó en una película que obtuvo el Oscar a la mejor película, a pesar de ser parte de este gran logro, no fue felicitado por el presidente en ningún momento en ninguna de sus conferencias matutinas, ni siquiera "de pasadita"; será porque este actor (Eugenio Derbez) formó parte de un nutrido grupo de artistas y científicos que se manifestaron en contra del TM. Pero él (Derbez) sí fue mencionado en dicha conferencia matutina, por su participación en la inauguración de un hotel en Xcaret. Por cierto nadie de los involucrados en ese video fue irrespetuoso con nadie, mucho menos con el presidente. De hecho, muchos evidentemente votaron por AMLO y tácitamente dijeron que el tema es ambiental y, por lo tanto, la protesta no es en contra del presidente. Por ejemplo, uno de ellos, es un prestigiado especialista, principalmente de murciélagos, y manifiesta también su desacuerdo -respetosamente- con ciertos aspectos del TM.

El problema central de México no es la Prensa, ya dejemos de perder el tiempo enfocándonos es ese tema. Mejor gobernemos eficientemente para que

haya una transformación con paz social, salud, y mejores ingresos para todos, especialmente con más equidad. Uno esperaría que verdaderos especialistas a nivel federal estén defendiendo cualquier iniciativa que se tenga, para entonces debatir con argumentos los diferentes posicionamientos que estén disponibles; y no contar con un eterno monólogo, con un liderazgo único, monocromático y anacrónico, sólo con encargados de despacho de las diferentes secretarías de Estado.

Lo que también es un hecho, es que una parte importante de la información científica básica que requerimos ya la conocemos desde hace mucho tiempo; lo que verdaderamente necesitamos estratégicamente (y políticamente) es actuar con dichos datos porque ya no existe mucho tiempo disponible… para seguirlo desperdiciando más.