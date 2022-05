Mujeres ¡Ya basta!

El pasado fin de semana hubo diferentes marchas en todo el país, particularmente de mujeres, desgraciadamente por el caso de la joven del estado de Nuevo León de 18 años Debanhi Escobar; finalmente fue velada en las capillas del Carmen en Monterrey.

El caso fue muy conocido porque desde el primer momento su señor padre, al igual que muchos simpatizantes, estuvieron buscándola por 12 días aprox. Existen diferentes versiones judiciales, por un lado, se dice que cayó -de manera accidental- en una cisterna de un hotel, que es una de las versiones que está sustentando la Fiscalía de Nuevo León; pero el papá asegura que no es así, que la mataron. Hay muchos elementos confusos en dicha investigación, sobresaliendo el hecho de que la cisterna donde fue encontrado el cuerpo fue revisada varias veces. Funcionarios de gobierno de Nuevo León han sido muy cuestionados por muy desafortunadas declaraciones de los hechos acontecidos. Infortunadamente este caso de Nuevo León es sólo en ejemplo más de los que ocurren en todo México. Por ejemplo, durante este mismo tiempo (12 días) que Debanhi permaneció desaparecida, se encontraron los cuerpos de otras seis mujeres que ya habían sido reportadas como desaparecidas, pero que no estaban siendo buscadas, porque seguramente no tenían la cobertura de las redes sociales que el caso de Debanhi alcanzó. De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública del País, se reporta que diariamente son asesinadas entre 10 y 11 mujeres, especialmente en Morelos (Tetecala), Nuevo León, Oaxaca y Veracruz; y esto no sólo atañe a mujeres jóvenes, sino también de la tercera edad (p. ej. 69 años). En marzo, Nuevo León alcanzó el segundo estado con 21 feminicidios, sólo superado por el EDOMEX, con 39, de los 229 acumulados de feminicidios entre enero y marzo de este año; fatalmente, Morelos está en los primeros lugares también de esta abominable lista. Lo peor de todo, es que aun cuando el agresor es detenido, muchas veces es dejado en libertad, a pesar de que exista evidencia suficiente para condenarlo por haber asesinado y/o violado a su víctima. Esto indica que no pasa lo mismo con el género masculino, por ejemplo.

A menudo uno escucha una reverenda blasfemia; ¿qué no debemos incorporan también la palabra “hombricidios”? para referirse a los homicidios de los hombres (machos). No, esto es otra cosa. Lo que es un hecho es que muchas mujeres son asesinadas precisamente por eso: por ser mujeres, especialmente porque existe un deseo de simplemente considerarlas como si fueran objetos y no, seres humanos. Por fortuna, hay muchos hombres que no comulgamos con esa forma de pensar, en lo más mínimo.

Se pudiera argumentar que ciertas tendencias evolutivas del ser humano (SH) se asocian con este tipo de conductas, como la tendencia del Homo sapiens macho a controlar ecológicamente a la hembra. Pero no, me resisto a creer en esta suposición. Ya me he permitido decirlo anteriormente en otro contexto, o sea no es arribismo. En este sentido, se podría considerar que los SH somos así -principalmente- por selección natural (SN), que hay cierto machismo natural del SH; pero también debemos entender que somos “seres pensantes” (unos más que otros) también por SN, y, por lo tanto, debemos hacer eso (buscar la equidad), desde hace mucho tiempo, especialmente junto con las mujeres.

Es indudable que existe un constante acoso a las mujeres desde niñas, y esto ha llegado a un nivel muy alarmante; desde hace mucho tiempo. Existe un hartazgo de las mujeres, por esos acosadores “incipientes”; ¿que no pueden salir a divertirse? ¿cuánto tiempo más durará esto? Por otro lado, debemos entender algo muy sencillo: ¡NO, es no¡, en cualquier momento, no sólo con las mujeres sino con cualquier pareja. La marcha antes referida fue pacífica, incluso los hombres también apoyaron a sus hijas, parejas, hermanas o mamás, por lo cual también se suman a los evidentes reclamos de exigencia de que ¡YA BASTA!... desde hace mucho tiempo.

Ojalá pronto entendamos que es esto ha sobrepasado los niveles “aceptables” por parte de las mujeres, y muchos hombres. Por ejemplo, el grito homofóbico que se emitían en los estadios (especialmente hombres), poco a poco se va difuminando; básicamente está en peligro de extinción ahora en México, debido al entendimiento de los SH; no fue fácil, pero… tenía lógica, era inexplicable.