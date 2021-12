Política mundial | Lo que el 2021 nos dejó ( parte 1)

El 2021 ha sido un año lleno de complicaciones más allá de las provocados por la pandemia de la COVID-19; de hecho, el mundo ha sufrido a causas de la falta de prevención social, económica y hasta política de todos aquellos que nos hemos sentido intocables, me refiero a que la pandemia llegó para demostrarnos que el ritmo en el que nos desenvolvemos puede no ser el correcto y, la verdad, es que no pretendo emitir un juicio de valor sobre la conducta humana, pero la realidad es que parecía que la sociedad no tuviese límites en la producción, el consumo y el uso desmedido de los recursos naturales.

Este año ha sido el primero después de que la situación sanitaria marcara un nuevo inicio en la historia de la humanidad, es decir, la sociedad ha aprendido a lidiar con una enfermedad que paralizó todo, pero, a pesar de que la pandemia sigue activa y que han muerto más de 5 millones de personas, este año ha servido para buscar mejoras a las afectaciones sucedidas en el 2020: por un lado se encuentra la carrera por la vacunación y, por otro lado, la recuperación económica paulatina de las grandes economías que sirven como ejemplo de las economías más pequeñas.

En esta primera entrega habrá que recordar los eventos que fueron marcando la agenda política, económica y social a nivel mundial, pero también a nivel nacional, para ello se presentan algunos hechos, cronológicamente, que nos han impactado a todos:

En enero la política mundial tomó un curso distinto al que se venía manejando debido a que Donald Trump dejaba la casa blanca para cederle su espacio a la nueva esperanza de tranquilidad mundial liderada por Joe Biden y Kamala Harris.

Durante febrero, específicamente el 26, se hizo público un documento donde se informó que le príncipe Saudí, Muhammad Bin Salman, orquestó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, quien fuera un ferviente crítico del gobierno de Arabia Saudita; esta situación provocó que la Unión Europea suspendiera la venta de armas al país asiático y que esto provocara una tensión comercial y económica adicional a la que ya se vivía por la pandemia.

El mes de marzo bien puede ser recordado por la importancia de la lucha feminista desde todos los ámbitos sociales, no solo por la lucha de las propias mujeres para exigir sus derechos en todas partes del mundo, sino por la relevancia que la ONU dio este año al Día Internacional de la Mujer a través del tema “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

El mes de abril, sin lugar a dudas, tuvo como su máxima noticia la Cumbre Climática Virtual, promovida por el presidente Biden, marcando así la nueva agenda donde los Estados Unidos oficializaban su regreso a la lucha contra el cambio climático que había sido abandonada por el ex presidente Trump.

En mayo sucedió un intento más de poner fin –o nueva calma– al conflicto entre Israel y Palestina luego de los ataques del primero en la Franja de Gaza donde habían muerto 253 personas. La reunión se realizó en El Cairo, Egipto y fue tan importante que la propia Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, señaló que esos ataques podrían considerarse como crímenes de guerra.

Finalmente, en esta primera etapa del resumen anual, quiero resaltar el encuentro que tuvieron Kamala Harris y Andrés Manuel López Obrador después de la gira de trabajo que tuvo la vicepresidenta estadounidense por Centroamérica para hablar de la situación sobre la migración desde esta región con destino a los Estados Unidos.

Quiero resaltar que, aunque no son las únicas noticias, si es importante reconocer que existieron a pesar de que las de ocho columnas se referían a lo relacionado con el avance de las vacunas de la COVID-19, entonces, el mundo volvía a girar…

