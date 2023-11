Una reflexión a la trayectoria del ser escritor con síndrome de Down

Desafortunadamente la sociedad piensa que los seres humanos con síndrome de Down no tenemos la capacidad para realizar ninguna tarea básica ni profesional, y en este sentido viene a mi memoria cuando una maestra bióloga me dijo en mi cara retrasado mental. SÍ, CARLOS ENRIQUE DE SARO PUEBLA TIENE SÍNDROME DE DOWN y no es impedimento para hacer sus sueños realidad.

Un amigo me expresó impresionado de mi capacidad: CARLOS AMBICIONA, uno de mis sueños, este gran DIARIO EL SOL DE CUERNAVACA volvió realidad es escribir y publicar reflexiones para la sociedad morelense y más allá. El pasado 11 de noviembre tuve la bendición de cumplir 14 años de ser el primer escritor mexicano con síndrome de Down con 9 libros escritos y publicados. Luchando contra la adversidad, sí se puede, un maestro especial, un líder con el cromosoma del amor, la paciencia en el síndrome de Down, la inclusión y sus tres factores, reflexiones con el cromosoma del amor, como aceptar el cambio y poesías a la vida condecorado con la medalla al mérito HONORIS CAUSA; con el objetivo de decirle a la sociedad de lo que somos capaces de hacer las personas con discapacidad por medio de la escritura. Participe en la FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FIL 2018, donde se le realiza un homenaje por sus 8 años de trayectoria como escritor, y recibí la embestidura con el DOCTORADO HONORIS CAUSA y recibo el GALARDON PREMIO SOFIA POR SER EL PRIMER ESCRITOR MEXICANO CON SÍNDROME DE DOWN. En el 2020 inicie participando en salas y eventos virtuales con poemas de su autoría con 4 años de trayectoria soy el primer POETA MEXICANO CON SINDROME DE DOWN presente en eventos y antologías de la ACADEMIA DE LITERATURA IBEROAMERICANA DE SAN LUIS POTOSI presento sus libros con una charla en una de las salas del INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, así como también, presente mis obras con una charla en la SALA RASCON DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ESCRITORES DE MEXICO en el 2018. Adquiere tus libros por medio de este enlace https://listado.mercadolibre.com.mx/libros-de-carlos-enrique-de-saro-puebla#D[A:Libros%20de%20Carlos%20Enrique%20de%20Saro%20Puebla%20]