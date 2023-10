Un mes de color rosa

Dentro de las enfermedades que existen hay algunas más fuertes que otras y que acaban con la vida de nosotros los seres humanos. EL CÁNCER, esta enfermedad acaba tanto a hombres como a mujeres, y solo por darle un sentido enfatizando a los hombres, pero desafortunadamente no es así; el cáncer de mama es una de las enfermedades más fuertes y tristes para la mujer, ya que si no se lleva acabo de manera puntual el tratamiento de radiaciones y quimioterapias este puede inundar todo el cuerpo si no es detectado; por lo que simplemente siendo el color rosa el color de la mujer, es por lo que a este mes se le llama mes ROSA, o sea el mes de la mujer. Invito a todas las mujeres a cuidarse en todos los sentidos de la enfermedad, hacer caso a los doctores, seguir el tratamiento de pies a cabeza y comer de forma y manera sana. Son mujeres necesitamos de ustedes para amarlas con amor, respeto, tolerancia, amabilidad y esencia, son el motor del mundo, necesitamos de su inteligencia y de su sabiduría para seguir en esta hermosa vida que Dios nos ha dado.

En este mes rosa les regalo este hermoso poema que les escribo:

Poema Mujer

Soy hermosa, bella y delicada, vivo con mis sentimientos a flor de piel, soy guerrera, tenaz, responsable y honesta. Igual que bella como una flor y con un gran valor, pido que se me valore y que se me respete, porque soy mujer en diferentes facetas, soltera, casada, con hijos o sin hijos, hija, hermana, amiga, abuela, mamá.

Porque soy mujer, simplemente mujer y valiosamente mujer, la mujer que se transforma en dama, una dama elegante con el más hermoso vestido largo con el cual brillo, puedo usar o no un escote porque lo que brilla en mi mujer son mis ojos y mi mirada, la mirada más pura y hermosa, la mirada donde se ve mi corazón, viva la mujer, viva la mujer, viva la mujer, porque con esencia y brillo soy UNA GRAN MUJER.